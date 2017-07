vor 30 Minuten Jörg-Peter Rau Konstanz Das Luxushotel-Projekt auf dem Büdingen-Areal: Was bisher bekannt ist

Das geplante Hotel "Sea Palace" direkt an der Seestraße in Konstanz nimmt weitere Konturen an. Die Stadtverwaltung hat zahlreiche Details zu dem Projekt transparent gemacht. Und immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Hürden für einen Hubschrauber-Landeplatz offenbar sehr, sehr hoch sind.