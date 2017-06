vor 2 Stunden Konstanz Das Finale des Campus Festivals: Alle Bilder und Videos gibt es hier!

Am Samstag brachte das dritte Campus Festival Musiker wie die Orsons, Bosse, OK Kid und viele mehr auf das Konstanzer Unigelände. Hier gibt es alle Bilder und Videos vom Festivalwochenende am Freitag und Samstag!