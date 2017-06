Konstanz Das Farbenwunder von der Hüetlinstraße

Warum der Konstanzer Künstler Jürgen Ruprecht ganz unkonventionell und ohne offizielle Erlaubnis alte Laternen bemalt. Einem Nachbarn wurde die Sache irgendwann zu bunt. Die Stadtverwaltung verhält sich diplomatisch

Diese Geschichte beinhaltet eine Portion zivilen Ungehorsam, eine Prise Anarchie, etwas Spontaneität, ein wenig Pragmatismus und ganz viel Herz. Doch der Reihe nach. Jürgen Ruprecht, ein studierter Mann der zeitgenössischen Kunst mit Atelier und Galerie in der Hüetlinstraße, hatte irgendwann keine Lust mehr, die traurigen, weil heruntergekommenen Straßenlaternen in der Straße vor seinem Geschäft zu betrachten. Er überlegte hin und her, ehe er sich entschied, die Laternen ganz unkonventionell anzustreichen. "Mir war schnell klar, dass wir mehr Farbe in unser aller Leben benötigen", sagt er. "Also legte ich irgendwann nachts mit einer Laterne los und wartete gespannt auf die Reaktion der Passanten." Jürgen Ruprecht stand vor seinem Atelier und beobachtete die Menschen. "Und plötzlich sah ich, wie die Farbe ein Lachen in ihre Gesichter zauberte", berichtet er. Spätestens jetzt war der Entschluss gefasst, weiter den Pinsel anzusetzen. Er ging zu anderen Ladenbesitzern und Anwohnern der Straße und fragte nach deren farblichen Vorlieben. "Und so hat jetzt jeder die Farbe, die ihm am besten gefällt."

Doch wie so oft im Leben, findet nicht jeder Gefallen am Treiben seines Nächsten. Und so findet sich auch in der Hüetlinstraße ein Ladenbesitzer, der nicht gut zu sprechen ist auf die Aktion des Jürgen Ruprecht. Diese Person jedoch möchte nicht in die Öffentlichkeit gehen, weder mit Bild noch mit Namen. Auch auf höfliche Frage des SÜDKURIER-Redakteurs, wie denn er denn die Bemalung der Straßenlaternen beurteile, gab es einen hochkanten Rauswurf aus dem Laden. "Lasst mich in Ruhe mit diesem Mist", entgegnete er recht ruppig. "Und jetzt raus hier. Ich muss mich nicht mit Dir unterhalten." Er zeigte Jürgen Ruprecht bei der Polizei an. Beamte besuchten den Künstler, der offen zugab, die Laternen bemalt zu haben.

Tja, und dann kommt natürlich irgendwann auch die Stadt Konstanz als Eigentümer der Laternen ins Spiel. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER kristalisierte sich bei Pressesprecher Walter Rügert sehr schnell heraus, dass es zwei Seiten gibt. "Rechtlich gesehen ist die Bemalung der Straßenlaternen in der Hüetlinstraße nicht in Ordnung. Sie stellt einen Eingriff ins Eigentum dar und könnte als Sachbeschädigung geahndet werden", erklärt Walter Rügert, schränkt aber auch gleich ein: "Da die Stadtwerke die Masten in naher Zukunft aber ohnehin ersetzen werden, lassen wir die Angelegenheit auf sich beruhen. Wir werden den Künstler aber auf die rechtliche Situation aufmerksam machen und ihn bitten, die Bemalung zukünftig zu unterlassen." Bis gestern Abend hat sich bei Jürgen Ruprecht noch kein Vertreter der Stadt gemeldet. "Ich freue mich über deren Anruf", sagt er lächelnd. "Vielleicht kann ich ja den Menschen der Stadt erklären, warum ich das gemacht habe und wie gut das bei den Bürgern ankommt." Da die Stadt auf eine Anzeige verzichtet, rückte auch die Polizei nicht mehr an.

Auf der Straße wächst derweil die Anzahl der Menschen, die Jürgen Ruprechts Aktion mit Beifall und Zustimmung begleiten. Hier kann niemand verstehen, wie jemand gegen die frisch gestrichenen Straßenlaternen sein kann. Jan Zimmermann beispielsweise sagt: "Wir sind gottesfroh, dass er das gemacht hat. Jetzt ist hier wirklich neues Leben in der Straße und die Menschen sind viel besser gelaunt als zuvor.

" Peter Soler pflichtet bei: "Das ist doch echt genial, denn jetzt ist endlich wieder Farbe im tristen Alltag. Die alten Laternen waren so hässlich, dass es in den Augen weh getan hat, sie anzuschauen." Eine Mitglied der Blätzlebuebe überreichte dem Künstler aus Dankbarkeit einen Orden. Hier und da steckten ihm Passanten etwas Geld zu. "Wenn sie erfahren, dass ich das aus der eigenen Tasche bezahle und von niemandem dazu beauftragt bin, wollen sie mir unbedingt helfen", erzählt Jürgen Ruprecht. Kinder kommen zu ihm und wollen beim Bemalen der Laternen helfen. "In der Straße herrscht ein ganz anderer Geist, seit hier die Farbe Einzug gehalten hat. Wir gehen alle freundlicher und herzlicher miteinander um." Etwas Farbe bewirkt manchmal Wunder.

Jürgen Ruprecht

Der Künstler erblickte 1957 in Halberstadt das Licht der Welt. 1976 zog er nach Rostock, er begann das Studium der Studium Bildenden Kunst an der Hochschule für angewandte Kunst Heiligendamm. 1990 ging er nach Berlin. In seinen frühen Arbeiten beschäftigte sich der Künstler besonders mit den Werken der Alten Meister, Restaurationen und fertigt Auftragsarbeiten an. Jüngere Arbeiten setzen sich aus Malereien, Collagen, Zeichnungen und Skulpturen zusammen. Seit 2012 lebt und arbeitet er in der Konstanzer Altstadt. Dauerausstellung im Atelier & Galerie in der Hüelinstraße.

Wie Jürgen Ruprecht arbeitet, sehen Sie auch im Video: