Konstanz-Litzelstetten Das Ende eines Geheimtipps: Seezugang in Litzelstetten ist Privateigentum

Eine neuer Pächter besteht auf sein privates Eigentum vom Milanweg zum Bodensee in Litzelstetten. Für viele Alt-Litzelstetter endet damit die Nutzung eines jahrelangen Geheimtipps.

Litzelstetten – Ein Geheimtipp der Litzelstetter war bislang der schmale Fußweg, der vom Milanweg neben dem Strandbad direkt zum See führt. Zwischen dem Grundstück des Segler-Vereins Purren und weiteren privaten Arealen eröffnet sich ein etwa vier Meter breiter Seezugang. Seit Jahr und Tag war es das Badeparadies für Einheimische für eine Kurzabkühlung und stand auch als Hundebadeplatz hoch im Kurs.

Doch das ist jetzt vorbei. Der komplette Uferstreifen parallel zum Milanweg vom Strandbad bis Holdersteig ist an Privatpersonen verpachtet. Der Grund, warum die lieb gewordene Gewohnheit vieler Litzelstetter ein Ende hat: Ein Anlieger hat gewechselt und dieser besteht auf die Wahrung seines Privatgrundes. Allen anderen Litzelstetter Bürgern bleibt somit als direkter Seezugang nur noch der Uferweg, der vom Holdersteig zwischen bebauten Grundstücken und der Uferzone bis zum Milanweg führt. Dieser ist und bleibt öffentlich. "Den Uferweg hat die Stadt Konstanz seit 1983 gemietet. Er steht der Öffentlichkeit zur Verfügung", stellt Anja Fuchs, Pressesprecherin der Stadt Konstanz, nach Rücksprache mit dem Amt für Liegenschaften und Geoinformation fest. Eigentümerin der in Diskussion stehenden Flächen ist das Land Baden-Württemberg.

Zuvor war es zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Pächtern und Passanten gekommen, Spaziergänger und Hundebesitzer wurden vertrieben. Einmal musste auch die Polizei anrücken. Manfred Lamersdorf versteht die Welt nicht mehr. Seit mehr als neun Jahren wohnen er und seine Familie in Litzelstetten. "Meine Tochter war mit ihrem kleinen Hund unten am See und wurde extrem von Anwohnern beschimpft", schreibt Lamersdorf in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Uli Burchardt. "Es wurde diskutiert, dass hier mehrere Anwohner den Grünstreifen am Wasser vom Land gepachtet hätten, und wir sollten das Grundstück verlassen", so Lamersdorf weiter.

Eine Anwohnerin "betitelte uns Bürger als asoziale Leute, die sie nicht hier unten haben möchte", schildert Lamersdorf im Gespräch. "Alle regen sich auf, die früher dort ans Wasser gegangen sind", sagte eine weitere Bürgerin. Spaziergänger würden verbal angegangen. Die neuen Pächter waren für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen nicht zu erreichen. Lamersdorf stützte sich bei seiner Argumentation zum freien Seezugang für alle auf eine Aussage des früheren Ortsvorstehers Rudolf Riedle. Die besagt, dass der Weg zum Wasser inklusive des Uferbereichs allen Bürgern zugänglich sei.

Der Streit eskalierte indes weiter. Auch, weil sich die Litzelstetter Ortsverwaltung darauf verließ, dass der seit Jahren öffentlich genutzte Seezugang auch tatsächlich öffentlich ist. Ortsverwaltungsleiter Klaus Frommer bekräftigt. "Das war uns nicht bekannt." Aufschluss über die wahren Nutzungsrechte brachte offenbar ein Ortstermin mit dem zuständigen Sachbearbeiter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, der für die Verpachtung des Uferbereichs zuständig ist. Die Ortsverwaltung hat inzwischen reagiert und den kleinen Gemeindeweg am Ufer exakt ausgeschildert, um Missverständnissen vorzubeugen. Fest steht auch, dass Ortsvorsteher und Ortschaftsrat das Thema auf die Agenda der nächsten Sitzung am 19. September nehmen, wie Klaus Frommer sagt.

Bürger lassen nicht locker

Derweil haben sich Litzelstetter Bürger zu einer Initiative formiert, um für den öffentlichen Seezugang zu kämpfen und hierfür Unterschriften zu sammeln. "Es geht um die letzten Zugangswege zum See, die hier dem Bürger in Litzelstetten genommen werden sollen", empört sich Manfred Lamersdorf, der auch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann schreiben will. Die Listen werden in Litzelstetter Geschäften ausliegen. Die Initiatoren greifen dabei die von Lamersdorf angeführte Vision des ehemaligen Ortsvorstehers Rudolf Riedle auf, den "gesamten Uferbereich für alle Litzelstetter Bürger zugänglich" zu machen. Die Aussage ist auch Teil der Unterschriftensammelaktion.

Als Ziel gibt die Initiative sie einen öffentlichen Gemeindeweg im Sinn. Eine Sprecherin verweist dabei auf den innerstädtischen Uferweg zwischen der Seestraße und dem Hörnle, welchen die Stadt Konstanz in der Amtszeit von Oberbürgermeister Horst Eickmeyer durchgesetzt hat. Dies könne auch in Litzelstetten möglich sein, findet die Initiative.

Im Detail