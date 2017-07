Konstanz Das Ende des Mainauer Palmenhauses ist eingeleitet

Das multifunktional nutzbare Palmenhauses am Schloss der Insel Mainau soll bis 2028 Geschichte sein. Ein städtebaulicher Vertrag soll dies nun zwischen der Stadt Konstanz und der Mainau regeln.

Ein Vertrag soll das Ende des Palmenhauses besiegeln. Der Technische Ausschuss sprach sich mit acht zu eins Stimmen dafür aus. Der Gemeinderat bestätigte den Beschluss. Am alten Standort sollte nach 2028 nur mehr ein Winterschutz für die Plamen stehen. Für das multifunktionale Glashaus, das gastronomisch eingesetzt wird, will die Mainau einen neuen Standort finden. Im Ausschuss kamen vor allen von der Freien Grünen Liste kritische Stimmen. Gisela Kusche stimmte gegen den Vertrag, die FGL-Kollegen Anne Mühlhäußer und Stephan Kühnle enthielten sich der Stimme.

Anne Mühlhäußer und Gisela Kusche bemängelten, elf Jahre seien ein großer zeitlicher Spielraum, um die Palmenhaus-Ära am Schloss zu beenden. Kusche wertete diesen als Zugeständnis gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Mainau. Das Glashaus steht seit 1998. Es wurde als Pflanzenschauhaus für den Winterbetrieb errichtet, Dank vieler Sondergenehmigungen dann aber doch immer ganzjährig genutzt. Die Mainau hatte jeweils hohe Kosten für den Auf- und Abbau angeführt. Der Denkmalschutz sah dies kritisch. Er machte optische Beeinträchtigungen am historischen Schloss und der Kirche geltend. Inzwischen sei das Einvernehmen auch mit dem Denkmalschutz zum weiteren Vorgehen hergestellt, heißt es in den Sitzungsunterlagen für den Gemeinderat.

Im Ausschuss sagte Martin Wichmann, die Zeitspanne für die Suche nach einer Alternative auf der Insel sei nicht zu lange bemesse. "Der Bauzeitplan ist nicht zugunsten der Mainau geschönt." Bürgermeister Klar Langensteiner-Schönborn sagte offen: Es gehe auch um eine politische Entscheidung: "Wir stehen hinter der Mainau." Diese Haltung vertrat die Mehrheit im Ausschuss. Johannes Hartwich (FDP) begrüßte das Verfahren ebenso wie Klaus-Peter Kossmehl (Freie Wähler), Zahide Sarikas (SPD) und Matthias Heider (CDU).