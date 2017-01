Konstanz Das Eiswasser hält sie nicht ab: DLRG veranstaltet Silvesterschwimmen

Der DLRG startet am heutigen Donnerstag die 44. Auflage des Silvesterschwimmens. die Strecke im Seerhein ist rund 900 Meter lang.

Konstanz – Es ist der letzte große Termin im Konstanzer Kalender und jedes Mal aufs Neue ein Spektakel. Hunderte Teilnehmer werden sich am heutigen Donnerstag wohl wieder in das Eiswasser stürzen, um beim 44. Silvesterschwimmen der Konstanzer DLRG-Rettungstauchergruppe dabei zu sein.

Thomas Hofert blickt frohen Mutes auf die Veranstaltung: „Das Wetter wird optimal“, sagt der Organisator, wobei er tatkräftige Unterstützung durch Marc Hagen vom Tauch-Einsatzleiter hat. Die Wassertemperatur werde voraussichtlich bei rund sechs Grad liegen, sagt Hofert, die Lufttemperatur bei minus einem Grad. Das A und O ist für die Teilnehmer ein guter Kälteschutz. Sie werden sich wieder in Neoprenanzüge kleiden, entsprechende Handschuhe und Füßlinge, Flossen und eine Maske tragen. Schließlich sind sie lange Zeit im Wasser, um die rund 900 Meter lange Strecke zurückzulegen. Ein besonders eindrucksvolles Bild wird sich den Zuschauern bieten, wenn die Teilnehmer mit ihren Fackeln den Seerhein entlang schwimmen. Es ist nahezu Tradition, dass Gruppen auch originell gestaltete Flöße mitbringen.

Dreh- und Angelpunkt ist wieder das Hallenbad am Seerhein. Von dort aus Starten die Schwimmer: mit Bussen geht es an den Hafen, wo sie in das Wasser steigen. Vorbei am Inselhotel schwimmen sie Richtung Seestraße und unter der alten Rheinbrücke hindurch bis zum Rheinstrandbad.

Das Silvesterschwimmen der ­Konstanzer DLRG ist nicht nur ein lokal begrenztes Ereignis. Längst ­nehmen Teilnehmer weite Strecken auf sich, um dabei zu sein. So kamen sie in den ­vergangenen Jahren nicht nur aus ganz Baden-Württemberg, sondern auch aus der Schweiz und Bayern angereist, und selbst Australier waren bereits ­dabei. Im vergangenen Jahr erlebte die ­Veranstaltung einen Ansturm. 262 Schwimmer bedeutete eine Marke, wie es sie lange nicht gegeben hatte. Thomas Hofert sagt, dass bei 250 ­Teilnehmern aus organisatorischen Gründen eine ­Grenze erreicht sei. Dann würden etwa die Umkleiden knapp. Für Thomas Hofert von der DLRG ist es immer wieder spannend, wie viele ­Mutige sich kurz vor der Veranstaltung ­anmelden. Jede ­Teilnehmerzahl über 200 „ist okay“, sagt der Organisator.

Für Kurzentschlossene

Die Startgebühr für das Silvesterschwimmen am Donnerstag, 29. Dezember, beträgt zwölf Euro und ist vor Ort zu bezahlen. Wer mitschwimmen will, muss eine Fackel tragen, denn Beleuchtung ist Vorschrift. Ebenso notwendig ist passende Schwimmkleidung wie Neoprenanzug, Maske, Füßlinge, Flossen. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Foyer des Hallenbads an der Spanierstraße. Gegen 18.30 Uhr legt der Bustransfer zur Einstiegstelle ab. Ab 20.30 Uhr ist im Landratsamt die Preisverleihung. Wanderpokale winken den größten Gruppen und am weitest angereisten Teilnehmern. (phz)