Konstanz Das Café Mondial: Kunst überwindet Grenzen

Integration durch Kultur (4): Mehrere Organisationen bieten Raum für Musik, Tanz und Kreativität. Auch Besuche im Museum oder Theater öffnen Türen zur Gesellschaft. Darunter das Café Mondial und die Flüchtlingsorganisation Save me.

Bunt ist es im Café Mondial, bunt und fröhlich. Hier kommen Menschen zusammen, die Anschluss an die Konstanzer Gesellschaft suchen. Die gern kochen, musizieren, lachen. Neben jungen Müttern, die ihre Kinder in der benachbarten Spielgruppe abgeben, schauen auch Anwohner vorbei. Doch seit geraumer Zeit überwiegen Besucher aus aller Welt. Café Mondial – wie der Name schon sagt, will der gleichnamige Verein eine Willkommenskultur leben. Über zahlreiche Projekte gelingt es auch Flüchtlingen sich in der Fremde besser zurechtzufinden.

"Der Betrieb läuft super", sagt Lutz Rauschnick vom Café Mondial. "Oft kommen Einheimische und Geflüchtete je zur Hälfte zu uns und begegnen sich auf Augenhöhe." Rund 150 Mitglieder, darunter etwa 35 Aktive, stellen eine Reihe von kulturellen Aktionen auf die Beine. "Zum Beispiel holen wir jeden Samstag sechs Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in der Steinstraße ab und bringen sie ins Theater", erzählt Lutz Rauschnick. 30 bis 40 Kindern wird so das Schauspielen, Tanzen und Puppenspiel schmackhaft gemacht. Das Café Mondial veranstaltete außerdem eine Jam Session für Musiker, bietet Backabende und Länder-Thementage an.



Bei einem Fotoprojekt können Flüchtlinge Motive suchen, die ihnen fremd vorkommen. Später werden die Bilder ausgestellt – ein schöner Blick von außen auf die Stadt, die den Einheimischen so vertraut erscheint. Bald möchten Studentin Luise Mösle und Erzieherin Marla Brunner ein weiteres Kunstprojekt starten: "Geflüchtete und Konstanzer können aus recycelten Materialien neue Dinge erschaffen", sagt Mösle. Arbeitstitel der Freitagnachmittage: "Kunst und Flucht". Auch hier ist eine Ausstellung angedacht.

Es verwundert nicht, dass Café Mondial sich selbst als Kunstwerk begreift, wie es in der Charta des Vereins formuliert ist. "Wir sind ein offener Prozess, bei dem jeder mitmachen kann", sagt Mitbegründer Lorenz Neuberger. Denn er weiß: "Niederschwellige Angebote erleichtern das Ankommen." Luise Mösle, die selbst gern schreibt, ergänzt: "Kunst überschreitet Grenzen und verleiht jedem eine Stimme. Es gehört zur Würde des Menschen, sich ausdrücken zu können – besonders, wenn es über die Sprache schwierig ist." Und Lutz Rauschnick hat beim interkulturellen Fest in Petershausen erlebt, dass Kultur die Emotionen anspricht. "Beim Tanzen sind alle glücklich", sagt er.

Aber nicht nur beim Tanzen. Auch der Besuch einer kulturellen Einrichtung kann neue Welten erschließen. Deshalb vermittelt Zahide Sarikas im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Museen, ans Theater, ins Sealife oder in die Stadtbücherei. Hier können sie zwei bis drei Stunden täglich gemeinnützige Arbeit leisten. Eine von ihnen ist Jaleh Amiri aus dem Iran. Die 47-Jährige ist seit 2014 in Deutschland. "Sie macht alles mit, was ihr angeboten wird", lobt Zahide Sarikas. Das sei ungewöhnlich für geflüchtete Frauen: "Wir haben große Schwierigkeiten, an sie heranzukommen", bekennt Sarikas. Jaleh Amiri aber spielt nicht nur mit einer Anwälte-Mannschaft Volleyball, sondern arbeitet auch im Fundus des Stadttheaters und schaut sich Stücke ohne viel Text an. "Das macht Spaß, und die Zeit geht auch schneller vorbei", so die Iranerin.

Zahide Sarikas arbeitet auch ehrenamtlich für die Flüchtlingsorganisation Save me. "Wir gehen zum Beispiel mit Familien in die Bücherei und zeigen, wie man günstig Bücher ausleihen kann", erzählt die SPD-Stadträtin und ergänzt: "Plötzlich merkte ein Vater, dass er über Kinderbücher sehr schnell Deutsch lernen kann." Mit einem Iraker besuchte sie ein klassisches Konzert – mit amüsantem Ausgang: "Er wunderte sich, dass man bei uns nur sitzt und zuhört, aber nicht tanzt", erzählt Zahide Sarikas schmunzelnd. Die kulturelle Vielfalt in Konstanz und das Miteinander der Organisationen stimmt Lutz Rauschnick optimistisch: "Wir schaffen das mit der Integration."

Die Angebote

Der Verein Café Mondial besteht seit Februar 2015 und möchte Zugezogene durch vielfältige Projekte willkommen heißen. Unter anderem bietet das nicht kommerzielle Café gemeinsam mit vier anderen Organisationen wie Save me, dem Dettinger Helferkreis, Gemeinsam Garten und b-welcome Filmnachmittage für Flüchtlingsfamilien im Zebrakino an. Um in die Konstanzer Kultur einzuführen, ist an Fasnacht ein gemeinsamer Besuch des Butzenlaufs geplant. Zu erreichen ist das Café Mondial am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, Samstag 14.30 bis 17.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr) am Hussenstein 12 beim Palmenhaus Paradies.

Die Organisation Save me Konstanz wurde im Jahr 2013 auf Initiative von Amnesty International und dem Runden Tisch für Flüchtlinge gegründet. Der Verein trägt den Zusatz "Eine Stadt sagt ja!" und möchte ebenfalls dazu beitragen, dass Geflüchtete sich hier zurechtfinden und Einheimischen begegnen. Save me bietet unter anderem Sprach- und Kochkurse, Hausaufgabenbetreuung und eine Kleiderkammer an. (kis)