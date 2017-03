Konstanz Das Bodenseeforum steckt noch in den Kinderschuhen

Noch läuft im Bodenseeforum allerdings nicht alles rund, so der aktuelle Geschäftsführer Friedhelm Schaal. Gespräche für eine neue Leitung laufen.

Wenn Friedhelm Schaal sagt, er sei "Generalist, kein Spezialist", spielt er damit indirekt auf Startschwierigkeiten im Bodenseeforum an. Sein eigentlicher Job ist die Wirtschaftförderung in Konstanz. Die Geschäftsführung für das Tagungs- und Kongresshaus am Seerhein hat er vorübergehend übernommen, notgedrungen. Doch Schaal sagt auch: "Das Haus ist auf einem sehr guten Weg." Nicht nur bei der Suche nach einem Geschäftsführer – das Bodenseeforum komme bei Veranstaltern gut an.

Das wiegt wohl die anfänglichen Startschwierigkeiten bei dem Konstanzer Prestigeprojekt auf. Stolz präsentiert Friedhelm Schaal die Buchungszahlen für dieses Jahr. 42 Verträge für Tagungen, Messen und Kongresse seien bereits unterschrieben, weitere 17 Veranstaltungen gebe es als Optionen. 24 Veranstalter hätten bereits gesellschaftliche und kulturelle Anlässe im Bodenseeforum fest zugesagt, 27 weitere Anfragen hat Schaal auf dem Tisch liegen. Drei Gymnasien wollen ihre Abibälle am Seerhein veranstalten, darunter eines aus Gaienhofen. Absolute Höhepunkte mit weiter Strahlkraft: die rasch ausgebuchte Gesundheitsmesse im März, eine Veranstaltung des Max-Planck-Instituts für Ornithologie sowie die Chor- und Orchestertage.

Das klingt gut, reicht aber lange noch nicht. Im Oktober hat das Bodenseeforum seine Pforten geöffnet. Die Anfragen nehmen zwar zu. Es gibt aber noch viel zu tun, dessen ist sich der Interims-Geschäftsführer bewusst. Auf Messen präsentiert das Marketingteam potenziellen Veranstaltern das Haus am Bodensee. In der Region erhalte es bereits Aufmerksamkeit, sagt Schaal. Firmen und Institutionen aus Radolfzell, Singen und Gottmadingen zeigten Interesse. Zudem schließt das Kongresshaus in Zürich wegen Sanierung für drei Jahre, was sich auf das Konstanzer Pendant positiv auswirke. Nur bei der eigenen Öffentlichkeitsarbeit hinkt der städtische Eigenbetrieb hinterher. Bei den Nachrichten aus dem eigenen Haus stammt der letzte Eintrag auf der Homepage von November 2016.

Der Markt ist groß und lässt offenbar viel Konkurrenz unter Veranstaltungshäusern zu. Die Stadthalle in Singen spüre noch keine Auswirkungen durch das Bodenseeforum, erklärt Pressesprecher Gunnar Bamberg. Gut gefüllt ist auch der Terminkalender im Radolfzeller Milchwerk. Das Veranstaltungshaus in Singen besteht seit zehn Jahren. 2015 zählte es 228 Veranstaltungen. In Besucherzahlen ausgedrückt: 70 000. Das Bodenseeforum muss sich dahingehend nicht verstecken, das aufgrund seiner Konstruktion auf Kongresse, Messen und Tagungen, zu einem Viertel auf Kulturtermine ausgerichtet ist. Von der Eröffnung im Oktober 2016 bis Ende Dezember kamen laut Friedhelm Schaal rund 40 000 Gäste. Etwa 12 000 seien es von Januar bis zum jetzigen Zeitpunkt. Schaal sagt auch, dass die Identifikation der Konstanzer mit dem Haus groß sei. Diese Stimmung habe er beim Bürgerempfang eingefangen.

Zurück zu den Startschwierigkeiten: Schaal hofft, seine Interims-Tätigkeit bald hinter sich zu lassen. Dann kann sich der Generalist wieder auf die Wirtschaftsförderung konzentrieren. Gespräche mit Kandidaten als Nachfolger von Thomas Karsch liefen. Wobei Nachfolge zu hoch gegriffen ist. Kaum hatte das Bodenseeforum eröffnet, ist Karsch wegen Krankheit nicht an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Mit teuren Folgen für die Stadt. Der Gemeinderat hatte einen Arbeitsvertrag ohne Probezeit akzeptiert. Somit blieb nur ein Aufhebungsvertag – mit einer Abfindung für Karsch. Zudem hat ein Personaldienstleister den Auftrag erhalten, einen neuen Geschäftsführer zu suchen. Über Summen wollte Friedhelm Schaal auf Anfrage nicht sprechen.

Schneller bei der Nachfolgeregelung war der städtische Eigenbetrieb beim Technischen Leiter, der ebenfalls kurz nach Eröffnung ging. Ein neuer Veranstaltungsmeister habe seine Arbeit aufgenommen, erklärte Friedhelm Schaal kürzlich auch dem Haupt- und Finanzausschuss, ein Stellvertreter werde noch gesucht. Kritik an den Toiletten seien behoben, erklärt der Interims-Geschäftsführer auf Anfrage. Veranstalter würden darauf hingewiesen, eigens Personal für die Toiletten abzustellen. Dadurch sollen alle Störfaktoren, die zu langen Schlangen führten, beseitigt werden. Und warum gab es im Februar keine öffentlichen Veranstaltungen? In dem Haus sei "bautechnisch einiges nachzubessern" gewesen. Der Boden war bis zur Eröffnung nicht fertig. Damals drängte die Zeit. Das Prestigeprojekt musste pünktlich starten.

Wie es in den Veranstaltungshäusern läuft