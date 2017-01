Konstanz Das Bildnis des Klostergründers

Die Herren am Seerhein (4): Die Statue von Bischof Gebhard II. hält den Bischofsstab in Richtung Niederburg hoch erhoben.

„Mama, was hat der da für einen Ringelstock?“ Diese Frage aus dem Kindermund beim Spaziergang am Rheinsteig zielt auf den Bischofstab – oder auch Krummstab genannt – des Standbilds von Gebhard II. ab. Den Autofahrern ist er den größten Teil des Jahres unter den Ästen von Götterbäumen, einer Kastanie und einer Hasel verborgen. Radfahrer und Fußgänger können ihn von Nahem unter dem Blätterdach bewundern.

Die Gebhard-Figur stammte von dem Hüfinger Bildhauer Xaver Reich, der auch die Statue von Bischof Konrad geschaffen hat. Die Statuen sind 2,70 Meter hoch und aus Sandstein. Auftraggeber und Eigentümer ist die Stadt Konstanz. Beide Bischofs-Figuren standen sich von 1863 bis 1936 auf der alten Rheinbrücke gegenüber. Später wurden die Bischöfe sowie die beiden anderen Statuen weltlicher Herren an den Rheinsteig umgesetzt. Wie auch bei den anderen Figuren steht vorne auf dem Sockel der Gebhard-Statue Name und Titel: „Gebhard II. Bischof von Constanz“ und dazu mit einem Kreuzsymbol das Sterbejahr 995. Der Name der Stadt ist tatsächlich mit C statt K geschrieben. So ist es auch bei Conrad, der anderen Bischofsfigur. Die Bischöfe standen am südlichen Brückenkopf, also nahe der Altstadt, während die Statuen der Herzöge am nördlichen Brückenkopf platziert waren. Auf der Brücke bildeten die Statuen jeweils die Verlängerung der Brückenpfeiler.

2010 fertigte der Konstanzer Steinbildhauermeister und Restaurator Wolfgang Strobel eine Schadensdokumentation zu den Standbildern von Gebhard II. und Conrad I. an. Eine Restaurierung steht allerdings noch aus. Mehr zu den Sanierungsplänen gibt es im Lauf der Serie „Die Herren vom Seerhein“.

Und wer war Gebhard II.? Er lebte von 979 bis 995 Bischof von Konstanz und hat im Jahr 983 das Kloster Petershausen gegründet. Die Abtei bestand mehr als 900 Jahre, ehe sie im 19. Jahrhundert eine Kaserne wurde.