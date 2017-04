Konstanz Dann eben als Privatpersonen: Konstanzer Stadträte wollen weiter gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestieren

Nachdem Oberbürgermeister Uli Burchardt die Debatte im Rat blockiert hat, wollen viele Konstanzer Politiker nun andere Wege suchen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Denn auch in Konstanz sind Geflüchtete aus Afghanistan von Abschiebung bedroht.

Nachdem der Gemeinderat nicht über eine Resolution zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan entschieden hat, wollen nun Stadträte die Erklärung als Privatpersonen unterzeichnen. Damit wollen sie Stellung beziehen und zugleich den Beschluss des Internationalen Forums – eines Gremiums des Gemeinderats also – würdigen. Es hatte am 7. März mit einer großen Mehrheit den Textentwurf mit kleinen Änderungen verabschiedet. Das hätte das Internationale Forum schon damals nicht machen dürfen, betonte Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Nicht nur Initiatorin Anke Schwede (Linke Liste), sondern auch mehrere Stadträte der Freien Grünen Liste, des Jungen Forums und der Freien Wähler machten am Rande der Sitzung deutlich, dass sie auch als Kommunalpolitiker weiter dagegen kämpfen wollen, dass Geflüchtete nach Afghanistan abgeschoben werden. Auch Anselm Venedey (Freie Wähler) ließ durchblicken, dass er für sich keine rechtlichen Probleme sehe, sich zu positionieren. Aus der FGL hieß es, die Fraktion stehe geschlossen hinter der Resolution, die die Position von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angreift. Am 7. März hatte auch der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, Moustapha Diop, kein Verständnis für Abschiebungen nach Afghanistan gezeigt.

Stadtrat Roland Wallisch ist der Überzeugung, dass die Perspektiven von Flüchtlingen aus Afghanistan entgegen der Rechtauffassung des Oberbürgermeisters sehr wohl ein Thema auch in Konstanz seien. Schwede verweist auf Zahlen der Stadt: Demnach leben aktuell 163 Geflüchtete aus Afghanistan in der Stadt, 22 davon sind minderjährig und ohne Begleitung. Die ersten Volljährigen haben demnach bereits einen ablehnenden Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erhalten und stehen damit vor der Abschiebung.

Zu Beginn der Sitzung hatte Oberbürgermeister Uli Burchardt betont, er müsse den Punkt von der Tagesordnung absetzen. Er sei verpflichtet, die Tagesordnungen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen, und höchstrichterliche Rechtssprechung habe gezeigt, dass der Gemeinderat zu Themen außerhalb seines Wirkungskreises keine Befassungskompetenz habe. Daher habe er keine andere Wahl gehabt. "Ich habe das abgesetzt, und deshalb diskutieren wir nicht darüber", sagte Burchardt, wie im von der Stadt veröffentlichten Video-Mitschnitt zu hören ist. "Ich habe nicht einmal einen Entscheidungsspielraum", sagte er demnach weiter.

Obwohl Burchardt als Vorsitzender des Gemeinderats erklärt hatte, weder über die Absetzung des Punktes von der Tagesordnung noch zur Sache selbst werde er eine Diskussion zulassen, flammte die hitzige Debatte zum Ende der Sitzung nochmals auf. Mehrere Stadträte betonten, der Gemeinderat habe schon oft Resolutionen zu allgemein politischen Themen verabschiedet, was nie ein Problem gewesen sei.

Die Resolution

Über folgenden Text sollte der Gemeinderat am Donnerstagabend auf einen Antrag der Linken Liste hin entscheiden. Am Abend vor der Sitzung teilte Oberbürgermeister Uli Burchardt den Stadträten mit, dass er das Thema von der Tagesordnung nimmt, da sich die Resolution nicht wie gesetzlich gefordert auf Angelegenheiten der "örtlichen Gemeinschaft" beziehe.

Afghanischen Geflüchteten wird durch menschlich und rechtlich mehr als umstrittene Abschiebungen das Recht genommen, kriegsähnlichen und lebensbedrohlichen Verhältnissen am Hindukusch zu entfliehen. Die deutsche Bundesregierung und die Mehrheit der Bundesländer schicken sie zurück nach Afghanistan, in dem die Geflüchteten um das tägliche Überleben kämpfen müssen. Ihre eigentliche Heimat ist mittlerweile nämlich ein "fremdes Land" geworden, denn viele afghanische Menschen sind Jahre vor der Flucht nach Europa mit ihren Familien zunächst in die dortigen Nachbarländer (Iran, Pakistan, etc.) geflohen, wo die Angehörigen zum Teil heute noch leben. Die überlebenswichtigen sozialen Netzwerke in Afghanistan sind zum jetzigen Zeitpunkt in den meisten Fällen gar nicht mehr vorhanden. Eine Abschiebung dorthin geht deshalb oft mit sozialer Isolation und Verelendung einher – ohne jeden staatlichen Schutz. Rückkehrer werden zudem häufig als „Verbündete des Westens“ geächtet, müssen mit massiven Bedrohungen rechnen und sogar um ihr Leben fürchten.

Die UN-Mission in Afghanistan hat alleine im ersten Halbjahr 2016 1601 Todesopfer und 3565 Verletzte gezählt, die tatsächlichen Opferzahlen dürften noch wesentlich höher liegen. Ist erst einmal durchgesetzt, dass in unsichere und lebensbedrohliche Länder wie Afghanistan abgeschoben werden kann, gewöhnt sich die deutsche Gesellschaft mehr und mehr daran, dass in jedes Land abgeschoben werden kann. Das bedeutet: das Asylrecht ist so gut wie abgeschafft. Die deutsche Bundesregierung und die baden-württembergische Landesregierung unter Winfried Kretschmann bewegen sich bei dieser Abschiebepraxis in einem rechtsfreien Raum und lassen grundlegende humanitäre Prinzipien außer Acht. Grundgesetz, Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention – diese Errungenschaften der Zivilgesellschaft sollen für Afghaninnen und Afghanen in wesentlichen Teilen nicht mehr gelten. Das „Internationale Forum Konstanz“ fordert alle Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung sowie die deutsche Bundesregierung auf, nicht mehr nach Afghanistan abzuschieben und nach dem Vorbild der Länder Schleswig-Holstein und Thüringen einen sofortigen Abschiebestopp zu beschließen.

Der Stein des Anstoßes: die komplette Resolution im Wortlaut

