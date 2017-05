Konstanz Damit die Rettung bei Wasser-Unfällen noch besser klappt: Feuerwehr und DLRG Konstanz begraben alte Unstimmigkeiten

Zwei Baulicht-Organisationen stellen ihre Zusammenarbeit auf neue Beine. Lang hat es bis zu diesem Schritt gedauert, aber jetzt sind sich alle Beteiligten sicher: Mit Augenhöhe geht es besser

Samstagmorgen, Sonnenschein, Sommertemperaturen. Das Aufsehen ist groß, als sich am Yachthafen an der Seestraße ein Feuerwehrfahrzeug ans nächste reiht. Jogger halten kurz an, Fahrradfahrer umkurven den abgesperrten Bereich am Ufer. 20 Einsatzkräfte sind Ende Mai vor Ort, um ein gesunkenes Boot aus dem Wasser zu heben – darunter etwa die Hälfte Frauen und Männer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). "Das wäre eigentlich der erste gemeinsame Einsatz auf Basis der neuen Vereinbarung gewesen", sagt der Konstanzer Feuerwehrkommandant Bernd Roth. "Wenn wir nicht an diesem Tag sowieso eine gemeinsame Übung mit der DLRG gehabt hätten."

Die neue Vereinbarung bezeichnen Feuerwehr und DLRG in einer gemeinsamen Mitteilung als "fast schon historischen Moment". Zumindest sei es aber ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Oberbürgermeister Uli Burchardt lobt auf Anfrage der Redaktion: "Mit der Vereinbarung gewinnen alle – in erster Linie aber die Menschen, die im Rettungsfall auf die Hilfe angewiesen sind. Sie verbessert die Abläufe und sorgt für eine optimale Abstimmung." Mit dem Übereinkommen nehmen die beiden Hilfsorganisationen eine Vorreiterrolle in Baden-Württemberg ein. Sie setzen damit eine Vorlage des Landesinnenministeriums um, wie die Wasserrettung im Südwesten gemeinsam durchgeführt werden soll. Zuvor haben unterschiedliche Auslegungen der Gesetze immer wieder zu Unstimmigkeiten bei der Zuständigkeit geführt. "Jetzt wurde schriftlich festgezurrt, was lange für Rangeleien um Kompetenzen gesorgt hat", sagt Clemens Menge, seit März Vorsitzender der DLRG Konstanz.

Feuerwehr und DLRG arbeiten nicht erst seit dieser Vereinbarung zusammen, laut Menge seien beide "seit 30 Jahren eng verbunden". Dennoch verschaffe das Papier mehr Klarheit: Wer wird in welchem Fall alarmiert und rückt dann aus? Welche Boote und Fahrzeuge schickt die Einsatzzentrale los? Und wie viele Helfer werden gebraucht? "Wir haben die bisherige Struktur auf neue Füße gestellt", sagt Feuerwehrkommandant Roth. Dazu gehöre auch die Unterteilung des Stadtgebiets. So koordiniert die Hauptwache in Petershausen den Bereich von der Schweizer Grenze bis zur Mainau, die Dingelsdorfer Wache übernimmt von der Mainau bis zur Marienschlucht. Auch die personelle Einteilung werde künftig verbessert. "Es macht vereinfacht gesagt einen Unterschied, ob ein Boot sinkt oder eine Person von der Rheinbrücke ins Wasser stürzt", beschreibt Roth. Sein DLRG-Kollege Clemens Menge beschreibt zwei Szenarien bei der Rettung eines Ertrinkenden. Der treibe entweder knapp unter der Wasseroberfläche oder sinke auf den Grund. "Im ersten Fall braucht es unsere Taucher auf jeden Fall", sagt Menge.

Die Vereinbarung stellt die gleichrangige Zusammenarbeit beider Partner heraus. "Niemand soll als Hilfskraft des jeweils anderen dargestellt werden", sagt Roth. Es gehe um gegenseitige Wertschätzung. Clemens Menge erinnert sich, dass die nicht immer selbstverständlich gewesen sei. "In der Wahrnehmung, sei es die der Öffentlichkeit oder der Feuerwehr, wurden wir lange als Badehosen-Patrouille belächelt. " Die neue Vereinbarung hält er für "sehr bedeutsam für die DLRG", weil sie ihrer gestiegenen Professionalität Rechnung trage. "Wir arbeiten inzwischen auf einem ganz anderen Niveau als noch vor 20 oder 30 Jahren", sagt Menge.

Die Vereinbarung hat zudem eine gesellschaftliche Entwicklung im Blick, die sowohl Feuerwehren als auch DLRG immer stärker belastet: steigende Anforderungen an ehrenamtliche Helfer bei gleichzeitigem Ringen um Nachwuchs. Ein Beispiel: "Die Feuerwehr hat keine Taucher, die DLRG schon", erklärt Bernd Roth. Ohne Zusammenarbeit bräuchte die Feuerwehr der größten Stadt am flächenmäßig drittgrößten See Mitteleuropas eine Tauchergruppe. Clemens Menge blickt in die Zukunft und sagt: "Die Zeiten, dass viele Retter sowohl bei der DLRG als auch bei der Feuerwehr waren, sind schon heute fast vorbei." Doppelmitglieder – früher nicht selten der Fall – könne man an einer Hand abzählen. Wobei hier nicht nur steigende Ansprüche bei der Ausbildung wirkten, sondern auch der Faktor Zeit. Ein ehrenamtlicher Rettungsschwimmer der DLRG Konstanz leiste laut Menge 200 bis 250 Stunden pro Jahr, rund 300 Konstanzer Feuerwehrleute kommen bei 1000 Einsätzen pro Jahr auf eine ähnliche Zahl.

Die Gesetzeslage

Die DLRG ist durch die Vorgabe des Landesinnenministeriums als Leistungsträger anerkannt und dafür zuständig, "Menschen, die sich in einer Lebens- oder Gesundheitsgefahr im, an oder auf dem Wasser befinden, zu retten." Die aktuellste Konzeption zur Wasserrettung ist Grundlage für die gemeinsame Vereinbarung zwischen Feuerwehr und DLRG. Ausdrücklich hervorgehoben wird die gleichrangige Behandlung der beiden Hilfsorganisationen. (bbr)