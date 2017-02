Konstanz Da ist sie wieder, die Konstanzer Gondel - Diskussion um Seilbahn nimmt wieder Fahrt auf

Die Seilbahn kommt, die Seilbahn kommt nicht: Bevor der Brückenkopf Nord in der Reichenauer Straße gestaltet wird, möchten einige Räte abwarten

Und plötzlich schwebt sie wieder durch den imaginären Raum, die Konstanzer Gondel, die es schon bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Unsichtbar zwar (noch), aber doch allerortens. Um das Verkehrsproblem in der Innenstadt zu lösen, hatte Oberbürgermeister Uli Burchardt 2013 die Idee, den Park-and-Ride-Parkplatz nördlich des Seerheins mit einer Seilbahn ans Zentrum anzubinden. "Damit könnten Besucher der Stadt geräuschlos, sicher und über die oft verstopften Straßen hinweg transportiert werden", sagte das Stadtoberhaupt. "Zudem wird damit ein touristischer Akzent gesetzt." Nach vielen Diskussionen lag die Idee zuletzt erstmal brach. Die Stadt prüft jedoch derzeit das Potenzial für diese Seilbahn, mit der Pendler sowie Gäste staufrei an die Uni, in die Innenstadt, an den Hafen oder auch in den westlich von Wollmatingen geplanten neuen Stadtteil Hafner gebracht werden könnten.

Ganz aktuell beraten die Gemeinderäte angeregt die Gestaltung des Brückenkopfes Nord in der Reichenaustraße. Parkhaus mit 1500 Plätzen, Einkaufszentrum, Gewerbe, Wohnungen, Einzelhandel, Fernbusumschlagplatz, Wassertaxistand – der Mobilitätspunkt "Am Seerhein" soll bald schon Gestalt annehmen. Es sieht dabei ganz so aus, als solle die Eier legende Wollmilchsau in der Reichenaustraße geboren werden. Denn es häufen sich die Stimmen im Rat, dass erst dann der Plan verabschiedet werden sollte, wenn klar ist, ob und in welcher Gestalt die Seilbahn kommen wird.

"Sollte die Seilbahn Realität werden, benötigen wir doch Masten, die die Gondeln führen", sagt Peter Müller-Neff von der Freien Grünen Liste. "Dann müsste am Brückenkopf ja auch ein Ein- und Ausstieg sein. Das müssen wir berücksichtigen, bevor wir hier planen." Er zieht sogar einen Bürgerentscheid in Betracht, "denn so eine Seilbahn prägt eine Stadt wesentlich. Das ist nicht zu unterschätzen." In Hamburg beispielsweise hätten die Bürger eine Seilbahn abgelehnt. Er sei auch des öfteren in Vorarlberg unterwegs und wisse daher, "dass das nicht so einfach ist mit Seilbahnen. Meines Wissens muss man vorher mit den Eigentümern reden, bevor die Gondeln über deren Grundstücke fahren dürfen". Das wiederum bestritt Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. "Davon ist mir nichts bekannt", sagt er. "Wir müssen auf jeden Fall so planen, dass es mit oder ohne Seilbahn funktioniert."

Die Linke Liste befürchtet angesichts der Fülle an Ideen und Vorschläge eine Wundertüte: "Jeder steckt noch etwas rein, bis sie am Ende platzt." Johann Hartwich von der FDP blies in dasselbe Horn, als er süffisant feststellte: "Ich bin wirklich überrascht, was wir alles auf dem kleinen Grundstück unterbringen wollen. Wir wissen doch gar nicht, ob das Park-and-Ride überhaupt angenommen wird und wie sich das Geschäft mit den Fernbussen entwickelt." Er sei neulich erst in London gewesen und habe dort gelernt, "dass Verkehrserziehung nur über Geld funktioniert. Wer in London in die Innenstadt will, muss 20 Pfund bezahlen."

Alfred Reichle von der SPD geht davon aus, "dass 1500 Parkplätze unwirtschaftlich sind, wenn die Seilbahn tatsächlich kommt." Durch das Bodenseeforum, das Einkaufszentrum mit dem Edeka und das bereits vorhandene Gewerbe würden schon einige Parkplätze gebraucht, ohne dass dadurch die Innenstadt vom Verkehr entlastet würde. "Bevor wir entscheiden, müssen wir wissen: Kommt die Seilbahn oder nicht?" Auch das Thema Finanzierung des Fernbusbahnhofs ist für ihn noch lange nicht vom Tisch. "Wieso sagen wir den Unternehmen nicht: Hey, das sind eure Fahrgäste, also könnt ihr bitteschön den Bahnhof auch bezahlen."

Für Stefan Kühnle von der Freien Grünen Liste steht fest: "Wir müssen eine unmissverständliche Botschaft nach außen senden: Konstanz macht nur Spaß, wenn man mit dem Bus, zu Fuß oder dem Fahrrad unterwegs ist." Bevor er einem Plan zustimmen könne, will er erstmal wissen, welche Parkplätze als Ausgleich der Innenstadt entzogen werden. "Das Parkhaus am Brückenkopf soll ja eine regulierende Maßnahme sein."

Anselm Venedey möchte von einer großen Verlagerung des Verkehrs aus der Stadt raus nichts hören. "Die Menschen gehen doch mehrmals mit vollen Tüten zu ihren Autos und dann wieder in die Stadt", sagt er. "Wir haben uns doch bewusst dafür entscheiden, das Lago in der Innenstadt zu positionieren." Er betrachtet die Seilbahn als eine sehr ernsthafte Option: "Wir dürfen das nicht belächeln. Nur sollten wir langsam Butter bei die Fische geben."

Brückenkopf Nord

Die Fläche am Brückenkopf soll zum Standort für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe entwickelt werden. In die Standortentwicklung soll ein Fernbusbahnhof und ein Parkhaus mit mindestens 1500 Stellplätzen zur Entlastung der Altstadt eingebunden werden. Der Ort zählt zur Kategorie 1 und hat somit neben dem Bahnhof und dem Fähranleger Staad das größte Mobilitätsangebot. Die Verwaltung führt nun einen städtebaulichen Konzeptwettbewerb durch. Vor der Feststellung wird sich der Technische Ausschuss nochmals ausgiebig beraten. (aks)