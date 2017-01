Konstanz DLRG-Ortsgruppen planen die Fusion

Der Zusammenschluss der DLRG-Ortgruppen von Konstanz und Dettingen-Dingelsdorf soll personelle Entgpässe abfedern und die Sicherheit der Menschen am und auf dem See verbessern. Die Ausrüstung der Boote ist bereits einheitlich.

Die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Dettingen-Dingelsdorf beauftragten ihren Vorstand mit der Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit der DLRG Konstanz. Die Entscheidung erfolgte ohne Diskussion und Gegenstimmen oder Enthaltungen bei der Hauptversammlung in der Unterkunft beim Strandbad Wallhausen.

"Bereits im vergangenen Jahr haben beide Ortsgruppen sehr eng zusammengearbeitet", berichtete der Vorsitzende Lars Iken. Man veranstalte seither Ausbildungen gemeinsam, rücke zu Einsätzen zusammen aus und unterstütze sich gegenseitig bei Wachdiensten. Auch die Ausrüstungen auf den Einsatzbooten haben die Helfer mittlerweile vereinheitlicht. "Die Fusion bietet Sicherheit für die Menschen durch Kapazitätszusammenführung", betonte Iken.

Mit der Fusion würde den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung getragen, betonte Clemens Menge, bei den Konstanzern als Leiter Einsatz Boote verantwortlich. "Wir bündeln unsere Stärken, um morgen noch besser dazustehen", ergänzte er. Schließlich könne nur dort, wo Arbeit leistbar sei, diese mit Freuden ausgeführt werden, erklärte Menge.

Ortsvorsteher Roger Tscheulin merkte kritisch an, dass bei einer solch wichtigen Entscheidung nur 18 Mitglieder anwesend waren. 171 seien registriert, einschließlich Kindern und Jugendlichen, erläuterte Lars Iken. Tscheulin erklärte, auch wenn er als DLRG-Mitglied die Entscheidung mittrage, fühle er als Ortsvorsteher Wehmut im Herzen. Er wünsche sich, dass die DLRG in Dettingen-Wallhausen sichtbar bleibe. Die Unterkunft in Wallhausen solle erhalten bleiben, forderte er. Der Raum könne beispielsweise sehr gut für die Jugendarbeit genutzt werden, erläuterte Iken. Auch der Bootsliegeplatz im Hafen Wallhausen und die Unterkunft beim Strandbad Wallhausen sollen erhalten bleiben, versprachen Lars Iken und Christian Rößler. "Wir machen nichts platt", fügte Clemens Menge hinzu. DLRG-Bezirksvorsitzender Philipp Gärtner begrüßte die Fusionsentscheidung. Er sehe dies als Stärkung für Konstanz. Dabei könne die örtliche Verwurzelung trotzdem erhalten bleiben, so Gärtner.

Die Helfer der Ortsgruppe Dettingen-Dingelsdorf leisteten im Jahr 2016 ehrenamtlich genau 7119 Stunden. "Ich hätte nicht vermutet, dass wir die Zahl des Vorjahres toppen", erklärte Lars Iken. Damals standen rund 6800 Stunden in der Statistik. Trotz – oder gerade wegen der hohen Stundenleistung – erscheint der Fortbestand der DLRG Dettingen-Dingelsdorf fraglich, denn immer wieder brechen Leistungsträger aus beruflichen oder Ausbildungsgründen weg. Als dringenden Wunsch nannte Lars Iken die Erneuerung der Wachstation im Strandbad Dingelsdorf. "Da wächst der Schimmel von unten hoch", berichtete er und betonte: "Da will sich keiner reinsetzen."

Zeitplan der Fusion

Lars Iken kündigte an, dass gegen Ende des Jahres eine außerordentliche Mitgliederversammlung über die Fusion der eigenständigen Ortsgruppen Dettingen-Dingelsdorf und Konstanz entscheiden werde. Bei Zustimmung solle der Zusammenschluss zum Jahreswechsel erfolgen. Laut Christian Rößler, Vorsitzender der Ortsgruppe Konstanz, werde bei der Hauptversammlung im März über die Aufnahme von Verhandlungen entschieden. Die Gruppe Dettingen-Dingelsdorf war 1973 als Stützpunkt der DLRG Konstanz gegründet worden. 1993 trennte sich die in Wallhausen organisierte Einheit im Streit vom Mutterverein. (nea)