Konstanz Czerner Dance-Academy präsentiert zwei märchenhafte Shows im Stadttheater

Konstanz – Die Messlatte haben Peter und Andrea Czerner mit ihrem kompetenten Tanzlehrerteam wieder ein Stückchen höher gelegt. Zauberhafte Kostüme, phantasievolle Choreografien und tänzerisches Können zeichneten die Tanzgalas der Czerner Dance-Academy schon immer aus. Mit der diesjährigen Show "5,6,7,8, Dance!" eroberten die etwa 120 Tanzschüler neue Dimensionen und brachten die Zuschauer im Stadttheater zum Staunen. Sie präsentierten die unterschiedlichsten Genres und erweiterten die Symbiose von Kunst, Sport und Akrobatik um Anmut und Perfektion.

Märchenhafte Bilder zauberte die Czerner Dance-Academy auf die Bühne. Faszinierend präsentierten die Tänzerinnen die Kunst des klassischen Balletts und ernteten mit leichtfüßigem Spitzentanz, rasanten Pirouetten und Sprüngen Sonderapplaus. Die Musical-Dance-Choreografien trugen die Handschrift von Peter Czerner, die sich durch Aussagekraft, gewürzt mit einer Prise Humor, auszeichnet.

Modern und Contemporary Dance wurden dieses Mal in neue Sphären geführt: beispielsweise mit der harmonische Symbiose aus akrobatischem Breakdance und ausdrucksvollem Contemporary. Wie gut scheinbar gegensätzliche Tanzstile vereint werden können, demonstrierten die bekannten Konstanzer Hip-Hopper Marvin Muhongo und Bali Ibrahimi mit den Ballerinen; das Pas de deux von Franziska Matthaei und Marvin Muhongo bildete nur scheinbar einen Kontrast, fügte sich tatsächlich harmonisch ein.

In eine andere Dimension führte Alissa Feller, denn sie tanzte am Trapez, wofür sie Jubel erntete: Wann hat das Publikum Zirkus-Artistik gemixt mit Contemporary Dance im Stadttheater gesehen? Ebenso außergewöhnlich war das Pas de deux an zwei Vertikaltüchern, das Larissa Dugina und Diana Fessehaye kunstvoll darboten. Mehr als zwei Stunden Tanzkunst vom Feinsten begeisterten die Zuschauer.

