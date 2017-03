Konstanz Comedian Luke Mockridge im Bodenseeforum: Ein glücklicher Mann am schönsten Ort der Welt

Comedian Luke Mockridge testete im Konstanzer Bodenseeforum mit 830 Fans sein neues Programm "Lucky Man".

Abends, halb zehn in Konstanz: 830 größtenteils erwachsene Menschen singen im Bodenseeforum das Titellied einer Kindersendung: "Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich". Oben auf auf der Bühne des Bodenseeforum begleitet Comedian Luke Mockridge am Klavier und muss selbst lachen. Über sich, sein Publikum und die "Gummibärenbande-Generation", wie er sagt. Es ist der Abschluss eines Abends, auf den sich die meist gleichaltrigen Fans des 27-Jährigen schon lange gefreut haben. Seit Wochen war die Preview-Show "Lucky Man" ausverkauft.

Luke Mockridge wirkt wie der coole Kumpel aus dem Freundeskreis: lustig, direkt, kann Gitarre spielen. Und dann sagt er, nach drei Tagen Aufenthalt am Bodensee und zwei Auftritten in Friedrichshafen und Tuttlingen, auch noch das: "Hallo Konschdanz! Ihr wohnt am schönsten Ort der Welt." Besonders beeindruckt zeigte er sich auch von der Herkunft des 11-jährigen Matthäus von der Reichenau, der mit seinen Freunden vorne saß und die Eltern am anderen Ende des Saals platziert hatte. "Du wohnst auf einer Insel? Krass. Bist du da so ´ne Art Gottheit?" Das vielleicht nicht, aber spätestens seit Sonntagabend ist er ein bisschen berühmt.

Denn Luke Mockridge bezog den 11-jährigen immer wieder in seine Show mit ein und entschädigte ihn zuverlässig mit Süßigkeiten, während er aus seinem Leben erzählte: Wie er als Siebenjähriger ständig von Zuhause auszog, seinen Benjamin-Blümchen-Rucksack mit vier Wachsmalstiften und einem T-Shirt bepackte und dann spätestens auf der Auffahrt zweifelte, ob der Plan aufgeht. Oder wie er in der Pubertät lieber zu den knallharten Jungs gehören wollte, wie er bereit für den ersten Sex war. "Aber du siehst halt aus wie ein halbfertiger Kuchen, den sie zu früh aus dem Ofen geholt haben.“

Gut, Erinnerungen wie diese sind vielleicht nicht die besten, aber wenigstens ist Luke nach eigenen Angaben Teil der coolsten Generation seit der Geschichtsschreibung: Er ist ein Kind der 90er. Die Millennium-Generation? "Total kacke. Ihr seid der Trump, der auf Obama folgt." Überhaupt: Mit welchen Serien die "Millenials" groß geworden sind! Die Teletubbies zum Beispiel. Eine Kinderserie, bei der sich die Frage stelle: "Wie lebt das Sonnenbaby heute? Bewirbt sich das auf ganz normale Stellen mit der Referenz?" Die 90er seien da schon besser gewesen, allein musikalisch. Zum Beweis singt und spielt sich der musikalische Comedian einmal durch die Hits, von Barbie Girl bis Backstreet Boys, und das Publikum singt textsicher mit. Nur eine Kritik hat der 27-Jährige zum Schluss: „Wir wollen immer so individuell sein und machen doch alle das gleiche. Wir inszenieren unser Leben im Internet und definieren uns darüber. Einen echten Moment, Matthäus, wie diesen Abend heute, kannst du auf der Festplatte deines Herzens speichern. Ohne Filter."