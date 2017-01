Konstanz Cocktailbar-Betreiber Pascal Delolmo: Dem Genuss zu Diensten

Pascal Delolmo betreibt seit Juli die Cocktailbar Blauer Engel, in den Räumen der ehemaligen Kultadresse Die Cocktailbar. Er ist ein französischer Genussbotschafter. Deshalb freut er sich über ein Umdenken bei vielen Menschen: hin zu mehr bewusstem Genießen.

Die bernsteinfarbene, klare Flüssigkeit ergießt sich in das breite Old-Fashioned-Glas. 3,5 Zentiliter Blended Whiskey treffen auf 3,5 Zentiliter Drambuie – ein Likör aus Whiskey, Honig und Kräutern – und gehen, einmal umgerührt, eine unwiderstehliche Liaison ein. In ihrer Mitte landet eine Kugel aus Eis, ein schmaler Streifen Orangenschale schmiegt sich zwischen Glaswand, Alkohol und Kugel – fertig ist er. Der Rusty Nail, seines Zeichens Lieblingscocktail von Pascal Delolmo, Besitzer der Cocktailbar Blauer Engel in der Sankt-Johann-Gasse.

Delolmo, 47, dichtes schwarzes Haar, Dreitagebart und eine Lücke zwischen den Schneidezähnen, sagt: "Ganz einfach. Nur Whiskey und Drambuie", als er den Cocktail auf der Theke abstellt und lacht herzlich. Überhaupt lacht er viel, und er spricht mit einem charmanten, französischen Akzent. Ein Akzent, der nach Savoir-Vivre klingt. Dieser Mann, so scheint es, weiß zu leben. Vor allem aber weiß er zu arbeiten. Geboren im südfranzösischen Toulouse, wurde er von einer guten Freundin zur Gastronomie gebracht. Schon früh habe es ihn an die Theke gezogen: "Zuerst war ich viel vor der Theke, dann irgendwann auch dahinter." Wieder dieses Lachen. Man spürt die Präsenz des erfahrenen Gastronomen, zielstrebig und ehrgeizig genug, einen eigenen Laden zu führen, aber zugleich ausgestattet mit dieser gewissen französischen Lockerheit. Delolmo sammelte in seiner südfranzösischen Heimat erste Erfahrungen in der Gastronomie, führte bald einen Laden und begann ein Hotellerie-Fachdiplom zu erwerben. In Frankreich gibt es viele Studiengänge und Karrieremöglichkeiten in der Gastronomie. In Deutschland dagegen hat man nur die Wahl zwischen der Ausbildung zum Koch, zum Restaurant- oder Hotelfachmann. Ein Mangel, den der Franzose kritisch sieht.

Den studierten Gastronomen führte um 2000 die Liebe nach Deutschland. Von der Côte D'Azur ging es zu seiner damaligen Freundin nach Paderborn. "Deutschland ist ein tolles Land, auch wenn die Deutschen immer motzen. Ich habe Deutschland viel zu verdanken. Was ich hier schaffen konnte, das hätte ich in Südfrankreich nie geschafft. Dort gibt es viel Konkurrenz und Leute, die viel besser sind als ich. Und es ist viel teurer", erzählt er. In Paderborn baute Delolmo sich über mehrere Jahre seine Existenz als Selbstständiger auf. Seine Beziehung zerbrach, aber die Läden florierten. Zur Spitzenzeit hatte er 77 Mitarbeiter, darunter viele Festangestellte, betrieb eine Cocktailbar, eine französische Brasserie, ein bayrisches Restaurant und sogar eine Mensa für Schulkinder. Der Erfolg hatte aber auch seinen Preis. "In Paderborn gab es drei Jahre, da habe ich nur gearbeitet. Sieben Tage die Woche. Ich habe keine Kinder und das hat auch einen Grund. Gastronom ist kein Beruf, es ist eine Berufung", gesteht er ein. Auch wirtschaftlich gab es in der Selbstständigkeit für Delolmo nicht nur rosige Zeiten. Er habe Managementfehler gemacht, mit der Mensa Verluste eingefahren und einfach zu schnell zu viel gewollt. Auch über die Rolle als Chef habe er mit den Jahren viel lernen müssen.

Was aber gefällt Pascal Delolmo, allem Stress zum Trotz, am Dasein des selbstständigen Gastronomen? Ursprünglich habe er einmal in der Küche arbeiten wollen: "Die Gäste aber hätten mir gefehlt in der geschlossenen Welt der Küche. Da geht es sehr streng zu, gerade in Frankreich. Die Küche ist die dunkle Seite der Macht. Wir im Saal, wir sind die anderen." Und wie schafft man es als Genießer und geselliger Mensch, in gut 20 Jahren als Bar- und Restaurantbesitzer nicht zum Trinker zu werden? Delolmo weist die Frage so entschieden von sich, als sei ein trinkender Wirt eine gänzlich absurde Vorstellung: "Trinken um die Laune zu steigern? Das mache ich nicht, und auch mein Personal darf während der Arbeit nicht trinken." Dann gibt er zu, dass man in den ersten 15 Jahren der Laufbahn schon einigen Alkohol trinke. Aber wolle man wirklich Gastronom sein, dann müsse man irgendwann disziplinierter werden. Man trage schließlich nicht nur Verantwortung für den eigenen Erfolg, sondern auch für seine Mitarbeiter: "Ich kenne Leute, die arbeiten seit 60 Jahren in der Gastronomie. Das geht nur mit Disziplin. Wenn du in der ersten Phase bleibst, bist du irgendwann fertig und musst aufhören."

Nach einigen Jahren mit fünf eigenen Läden in Paderborn habe er sich dann einfach satt gefühlt und eine neue Herausforderung gesucht. Anfang 2016 war er mit seiner aktuellen Freundin im Urlaub in Konstanz und beide waren begeistert von der Stadt: "Das hier ist die Côte D'Azur von Deutschland", sagt er. Sie beschlossen an den Bodensee zu ziehen und hier einen neuen Laden aufzumachen. Dann begann die stressige Phase. Delolmo verkaufte seine Läden in der alten Heimat und entwickelte das Konzept für eine klassische Cocktailbar am Bodensee: den Blauen Engel. Seine Freundin unterstützt ihn bei der Konzeption und der betriebswirtschaftlichen Komponente. Just zu dieser Zeit schloss die Traditionsadresse Die Cocktailbar nach 28 Jahren ihre Pforten. Die Räume in der Sankt-Johann-Gasse fanden in Pascal Delolmo ihren neuen Pächter. Ein einziger Laden anstelle von fünf. Das bringt für Delolmo viel Lebensqualität mit sich. Den Sonntag hat er nun komplett frei, und am Montag macht er nur Buchhaltung und Einkauf. So viel Freizeit gab es nicht in seinem früheren Leben.

Die nächsten fünf oder sechs Jahre wolle er den Blauen Engel auf jeden Fall so weiterführen. Und dann? "Wer weiß, vielleicht wende ich mich meiner anderen Leidenschaft, neben Spirituosen und Cocktails, zu: gutem Wein." Delolmo sieht es als seine Aufgabe, seinen Gästen seine Vorstellung von Genuss näherzubringen. Und er glaubt, dass die aktuelle Entwicklung zu mehr und bewussterem Genuss nicht etwa ein Trend ist, sondern ein echter Umschwung: "Es war nur eine Frage der Zeit, bis Deutschland und seine Gastronomie sich weiterentwickeln. Und das wird immer besser werden. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir das beeinflussen können. Das ist genial. Essen und Trinken sind wichtig für unseren Geist, für unsere Laune, für alles."

Eine Bar eröffnen

Der Blaue Engel hat Die Cocktailbar im Kellergewölbe der Sankt-Johann-Gasse 4 beerbt. Pascal Delolmo möchte keine genaue Zahl nennen, meint aber, er und der Vermieter hätten Summen im fünfstelligen Bereich in die Neugestaltung investiert. Delolmo beschäftigt gerade zwölf Personen, darunter viele Studenten. Fünf von ihnen bildet er als Barkeeper aus und weiht sie in die Geheimnisse der Spirituosen und Cocktails ein.