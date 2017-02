Konstanz Christoph Nix will in die Politik  mal wieder

Christoph Nix will in die Politik – mal wieder

Der Konstanzer Theaterintendant interessiert sich für die Stelle des Kulturbürgermeisters in Trier

Konstanz – Es ist nicht der erste Anlauf des Theaterintendanten, Konstanz hinter sich zu lassen und in die Politik zu gehen. 2008 wollte Christoph Nix in Leipzig als Kandidat der Linken für das Amt des Kulturbürgermeisters antreten, zog seine Bewerbung aber aus Verärgerung über den Oberbürgermeister doch wieder zurück. Jetzt steht eine neue Stelle im Raum – und zwar in Trier. Nix selbst ließ am Dienstag über seinen Referenten mitteilen, dass er eine Bewerbung "in Erwägung" ziehe, die Stadt Trier bestätigt auf Anfrage, dass "es eine Bewerbung aus Konstanz gibt." Damit könnte Nix in Trier genau die Position einnehmen, mit dessen Konstanzer Inhaber er sich hier längst überworfen hat.

Schon lange brodelte es zwischen Stadt und Stadttheater, immer wieder gab es Streitpunkte und die offene Frage, wie lange das überhaupt noch gut geht. Mit seinem politischen Rollenverständnis handelte sich der streitbare Intendant einst einen Maulkorb der Stadtspitze ein, weil er in der hauseigenen Zeitschrift unter Pseudonym die Stadtspitze als "profillos" bezeichnete. Später folgten die Diskussionen um das Theaterbudget und die Forderungen des Theaters nach mehr Stellen, denen die Stadt nicht nachzugeben bereit war. Zuletzt bezichtigte Johannes Schmidt, Referent des Intendanten, den Kulturbürgermeiser Andreas Osner öffentlich, falsche Angaben zu machen, nachdem bekannt wurde, dass es eine Organisationsuntersuchung des Theaters geben soll und darüber weder die Verwaltungsleiterin noch Nix selbst im Vorfeld informiert worden seien.

Sollte Nix nun tatsächlich gehen, würde Konstanz einen Querkopf verlieren, das steht fest. Nix mischt immer wieder genüsslich den Kulturbetrieb und die Politik auf. Bei den einen kommt das gut an, andere dürften auf eine erfolgreiche Bewerbung im Rheinland-pfälzischen Trier hoffen. Nix' Vertrag in Konstanz jedenfalls ist erst vor Kurzem bis zum Jahr 2020 verlängert worden und er kann sich nicht nachsagen lassen, dass er das Theater nicht erfolgreich führen würde: Die Zuschauerzahlen stimmen, es gibt zahlreiche Erst- und Uraufführungen und das vergleichsweise kleine Haus bekommt regelmäßig überregionale Aufmerksamkeit. Zuletzt, als Nix den Hollywood-Regisseur Neil LaBute an den See holte. Immer wieder betont Nix, dass ihm das Theater am Herzen liegt und die Stimmung intern gut sei. "Eine mögliche Bewerbung hat definitiv nichts mit dem Haus zu tun", sagt auch sein Referent Johannes Schmidt.

Am Freitag endet die Bewerbungsfrist für die Trierer Stelle. Die Stadt sucht laut Ausschreibungstext zum "nächstmöglichen Zeitpunkt" einen "hauptamtlichen Beigeordneten für den Geschäftsbereich Kultur, Tourismus, Recht, Sicherheit und Ordnung" mit rund 700 Mitarbeitern. Der neue Dezernent wird nach der Gehaltsstufe B3 oder B4 bezahlt. Das entspricht einem Bruttolohn von 7300 beziehungsweise 7700 Euro im Monat.