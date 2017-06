Konstanz Chaotische Welt: Eigenproduktion des Tanzclubs am Jungen Theater Konstanz feiert am Samstag in der Spiegelhalle Premiere

Chaotische Welt: Eigenproduktion des Tanzclubs am Jungen Theater Konstanz feiert am Samstag in der Spiegelhalle Premiere

"Human – Eine gewisse Ungewissheit in mir" heißt das Stück. Die jungen Mitwirkenden zeigen bei Schauspiel, Tanz, Musik und Gesang, wie sie die heutige Welt und Gesellschaft empfinden

Konstanz – "Es wird cool, weil es unsere Sicht über die Welt aufnimmt", sagt Theo über das Stück "Human – Eine gewisse Ungewissheit in mir". Er ist Mitglied des Tanzclubs am Jungen Theater Konstanz und zählt damit zu den 30 Akteuren im Alter von 15 bis 21 Jahren, die gemeinsam mit Theaterpädagogin Tanja Jäckel an der Eigenproduktion mitgewirkt haben und sie jetzt aufführen.

Wie ist die Sicht der Jugendlichen auf die Welt? "Chaotisch", sagt Sophia. "Alles ist so durcheinander und kurzlebig. Man hat zu wenig Zeit. Man sollte viel öfter mal stehenbleiben und mehr wahrnehmen." Gerade die Zeit für die kleinen Dinge im Leben sei wertvoll, meint Vivian. Auch die Zeit der Theaterproben sei wertvoll, zumal: "Theatermenschen sind die schönsten und tolerantesten Leute."

Um Toleranz geht es bei "Human", aber nicht nur. "Die Welt ist im Umbruch. Das merkt man auch an den Kindern und Jugendlichen", stellt Tanja Jäckel fest. Die Thematik der Produktion entwickelte sich im Laufe der Improvisationsarbeit. Die weltpolitische Situation – von Trump-Wahl, Terroranschlägen über Flüchtlingsstrom bis zu dem europaweiten Rechtsruck – beschäftigt auch die jungen Menschen. "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Jugendlichen nicht politisch sind. Sie beschäftigen sich mit den Themen und haben viel Mitgefühl", sagt Jäckel.

Das Stück ist nicht politisch und nicht wertend. "Entstanden ist eine Kollage der zerbrochenen Teile der Welt. Es geht um die Frage: Wie kann ich all das mit meiner Menschlichkeit vereinbaren?", skizziert Tanja Jäckel und lobt: "Das ist nicht aufgesetzt. Die Jugendlichen leben, was sie spielen." Sie schauspielern nicht nur, sondern singen und tanzen und stellen eine eigene Band mit Cello, Klavier, Schlagzeug, Gitarren und Bass.

"Human – Eine gewisse Ungewissheit in mir" ist eine Eigenproduktion des Tanzclubs am Jungen Theater Konstanz mit dem Jugendzentrum. Die Vorstellungen finden am 1., 2., und 3. Juli um 19 Uhr sowie am 15. Juli um 20 Uhr in der Spiegelhalle statt