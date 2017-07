Konstanz Carla Schaudt war Kandidatin bei "500  Die Quiz-Arena" auf RTL: Sie findet Günther Jauch total nett

Carla Schaudt scheidet nach Frage 99 aus der RTL-Sendung "500 – Die Quiz-Arena" aus. Trotzdem: Sie gewinnt 55 000 Euro. Nun bekommt die Allensbacherin regelmäßig Post von Fans und Arbeitgebern. An Arena-Schiedsrichter Ralf Schnoor hat sie eine besondere Einladung: Er könne gern mal nach Konstanz zur Tango-Tanzstunde kommen.

Allensbach – Carla Schaudt ist groß gewachsen und überragt die Männerwelt um ein bis zwei Köpfe. Am Anfang mag das auf manchen einschüchternd wirken, aber kaum ist das erste Wort mit ihr gewechselt, verfliegt dieses Gefühl sofort. Dann lacht sie über das ganze Gesicht. Carla Schaudt lässt sich, laut eigener Aussage, nicht so schnell unterkriegen. Zuletzt bekam das die Konkurrenz bei der RTL-Sendung "500 – Die Quiz-Arena" zu spüren.

Sie setzte sich gegen zwei Kandidaten durch. Erst beim dritten Herausforderer musste sie sich geschlagen geben. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 99 Fragen gespielt. Dennoch: Die Allensbacherin gewann sage und schreibe 55 000 Euro und eroberte nebenher die Herzen der Zuschauer vor und hinter der Kamera im Sturm. "Momentan schreiben mich Männer an", sagt sie lächelnd. Selbst Fanpost würde in ihr Postfach flattern: "Die Männerwelt zeigt ehrliches Interesse. Bis heute waren keine blöden Anmachen dabei. Meine Fans bedauern, dass ich raus geflogen bin und fragen, ob sich schon eine Berufsperspektive aufgetan hätte?" Sie bekomme einige Jobangebote, nur: "Bisher leider aus Bereichen, wo ich nicht meine Stärken sehe." Die 50-Jährige möchte gerne wieder den Job ausüben, in dem sie schon gearbeitet hat: Event und Messen organisieren. Angebote seien nach wie vor willkommen.

Hätten Sie's gewusst? 1. In welchem Bundesland liegt der östlichste Teil Deutschlands? Richtige Antwort: Freistaat Sachsen

2. Welches Opel-Modell steht in einem Film mit Til Schweiger aus dem Jahr 1991 im Mittelpunkt? Richtige Antwort: Manta

3. Welcher Wal ist die größte lebende Tierart? Richtige Antwort: Blauwal

4. Phuket ist die größte Insel welchen Landes? Richtige Antwort: Thailand

Einen großen Fürsprecher hat sie bereits: Günther Jauch. Der hatte nämlich in der RTL-Sendung "Extra" für sie geworben. Wie war es denn so im Studio mit dem wohl bekanntesten Fernsehmoderator Deutschlands? Er sei total nett, sagt sie: "Am Anfang hatte ich in der Sendung zwei rote Kreuze. Ich wurde auf einmal sehr nervös." Nach der Vorbereitung auf die Show hatte sie Angst, dass gleich wieder Schluss sei. Günther Jauch bemerkte die Unsicherheit: "An der Stelle sagte er, dass wir erst mal in die Werbepause gehen, ich solle während dessen ein Schluck Wasser nehmen. Dann würden wir uns die Frage ganz in Ruhe ansehen." Das hatte ihr geholfen. Der Entertainer sei in der Sendung ein ruhiger Pol. Überhaupt: "Bei Günther Jauch hat der Kandidat das Gefühl, das er ihn schon immer kennen würde", sagt Carla Schaudt. "Es stimmt nicht, wenn manchmal gesagt wird, er gönne seinen Kandidaten nichts."

Wie war denn eigentlich das Tänzchen in der Show mit Schiedsrichter Ralf Schnoor? "Er hat es gut gemacht, für einen Anfänger." Sie lacht. "Ich lade ihn gern mal ein nach Konstanz ins Tango Libre zu kommen. Da gibt es dann einen Auffrischungskurs." Apropos Tango: Was ist denn aus der Reise nach Buenos Aires geworden, die sie sich von dem Gewinn leisten wollte? "Ich schiebe das erst mal auf." Sie wolle zuerst ihr Spanisch und ihren Tango-Tanzstil aufpolieren. Nun ist erst mal ihre Familie an der Reihe: Ihren Neffen schenkt sie Geld für ihren Führerschein. Außerdem möchte sie im Herbst mit ihrer Schwester und Neffen entweder nach London oder Barcelona reisen. "Wir sind uns da noch uneins." Dann lacht sie wieder über das ganze Gesicht.