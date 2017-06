Allensbach Carla Schaudt tanzt bei Günther Jauch

Quiz-Kandidatin aus Allensbach lässt in Jauch-Sendung die Konkurrenz hinter sich. Warum die 50-Jährige Roberto Blanco schon einmal fast nackt gesehen hat.

Was sie mit ihrem Gewinn machen will, das steht für Carla Schaudt bereits jetzt fest: eine Reise nach Buenos Aires, um dort mit Einheimischen zu tanzen. Überhaupt, das Tanzen, vor allem Tango, ist ihre große Leidenschaft. So hat es sich die Allensbacherin nicht nehmen lassen, in der RTL-Sendung "500 – Die Quiz-Arena" Schiedsrichter Ralf Schnoor zu einem Tänzchen zu animieren. Selbst das hat sie nicht aus der Ruhe gebracht, um sich gegen Markus Hanse und Tammy-Jill Fiedler durchzusetzen.

77 Fragen hat Carla Schaudt bereits beantwortet und 55 000 Euro erspielt. Am Ende der Sendung von Montag mit Moderator Günther Jauch ging sie als Siegerin hervor. Am nächsten Montag, 3. Juli, wird sie wieder Platz auf dem Ratestuhl nehmen. Das wird dann die vierte Show dieses Formats sein. Beantwortet die Allensbacherin 500 Fragen richtig, ohne Joker, ohne Antwortalternativen, ohne Netz und doppeltem Boden, winken ihr mehr als 2 Millionen Euro, erklärt der Sender auf Anfrage schriftlich. Am Montag wird sie gleich gegen Thomas Deelmann weiterspielen. Eine weitere große Leidenschaft Schaudts ist Italien. Sie nennt es ihr zweites Zuhause. Neben Italienisch sporicht sie Russisch und Französisch. Sie hatte nach ihrem Englisch- und Italienisch-Studium zunächst als Übersetzerin gearbeitet.

Quiz-Moderator Günther Jauch hat sich für die 50-Jährige ins Zeug gelegt. Sie ist gelernte Eventmanagerin, sucht derzeit allerdings nach Arbeit. Jauch hat in der Sendung ein Plädoyer für seine Kandidatin abgegeben und bei Firmen darum geworben, der Allensbacherin eine Chance zu geben. Siehe da, es soll bereits Angebote geben, wie Carla Schaudt öffentlich zitiert wird. Günther Jauch selbst sagte in der anschließenden Sendung "Extra", die die Kandidatin in einem Beitrag portraitierte: "Wenn die drei Monate nach der Sendung immer noch arbeitslos ist, dann verliere ich den Glauben an den deutschen Arbeitsmarkt."

Und dann war da noch die Geschichte mit Roberto Blanco. Während ihres Studiums hat sie in einem Konstanzer Hotel als Zimmermädchen gearbeitet. Als sie das nächste Zimmer reinigen wollte, öffnete sich die Tür und Roberto Blanco stand vor ihr – im Bademantel. Er sang zwar nicht "Ein bisschen Spaß muss sein". Der Sänger und Unterhaltungskünstler war dennoch äußerst freundlich zu ihr. Weil er gemerkt habe, dass sie eigentlich nicht vom Fach ist, half er ihr bei ihrer Reinigungsarbeit.

"500 – die Quiz-Arena" am Montag, 3. Juli, 20.15 Uhr, RTL