Konstanz Butzenlauf: Tolles Treiben der Narren mit Larve

2500 Maskenträger läuten in Konstanz die Straßenfasnacht mit dem Butzenlauf ein. Start des Zugs durch die Altstadt ist am Mittwoch um 20 Uhr.

Konstanz – Es ist das Warmlaufen der Narren für den Höhepunkt der Straßenfasnacht in Konstanz. Am Abend vor dem Schmotzigen, also am Mittwoch, 22. Februar, um 20 Uhr startet ab dem Schnetztor der Zug der Gemeinschaft der maskentragenden Vereine und Zünfte in Konstanz. Es schließen sich 2500 Maskierte aus Konstanz, Allensbach und Reichenau sowie als Gastgruppe die Überlinger Guggen Vamps an. Insgesamt sind die Mitglieder von 46 Gruppen auf den Beinen. Der Zug schlängelt sich dieses Jahr vom Schnetztor über die Hussenstraße, die Kanzleistraße, Tirolergasse, Münzgasse, Wessenbergstraße zum Finale auf dem Obermarkt. Dort werden die maskentragenden Gruppen vorgestellt.

Die Gemeinschaft maskentragender Vereine und Zünfte richtet das Spektakel nun zum 36. Mal aus. Mit dem Butzenlauf greift sie eine Tradition auf, die in Konstanz belegt mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück reicht. Sich mit einer Larve vor dem Gesicht zu vermummen, umgangssprachlich zu verbutzen, durch die Gassen zu ziehen und Schabernack zu treiben mit den Bürgern, das gehört zu Ursprüngen der Fasnacht, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Nach Angaben der Gemeinschaft der Maskentragenden in Konstanz gibt es in der Stadtgeschichte einige Berichte über das verbutzte Umhergehen, so vom Stadtschreiber Jörg Vögeli: "Im Jahre 1549 liefen drei Fasnachtsbutzen umher, was seit vielen Jahren schon nicht mehr geschehen war." Der Chronist, Ph. Ruppert, ein Gelehrter, berichtete um 1870, dass das Butzenlaufen immer mehr in Vergessenheit geraten würde. In der jüngeren Konstanzer Geschichte hatte Fritz Kratzer 1981 den Butzenlauf wieder belebt, um der Straßenfasnacht Schwung zu verleihen. Ab 1983 beteiligten sich acht maskentragende Zünfte und Vereine an der Organisation. Als Verein ließ sich die Gemeinschaft 1988 eintragen. Viele Konstanzer verbinden mit dem Butzenlauf Kindheits- und Jugenderinnerungen. Sie sind dabei, seit es den Lauf gibt. Er ist für sie der Startschuss zur Straßenfasnacht.