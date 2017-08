vor 20 Stunden Philipp Zieger Konstanz Businesspark Konstanz investiert Millionen für Projekt auf dem Weiherhof

Der Businesspark in Konstanz investiert bis zu 42 Millionen Euro in den Bau eines neuen Bürogebäudes sowie in etwa 150 Wohnungen für das Gebiet Weiherhof. Als Projektpartner ist die Spitalstiftung dabei, die auf dem Areal ein neues Pflegheim errichten will.