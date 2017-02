Litzelstetten Bunter Abend der Kuckuck: Pfarrer rocken die Bühne

Die Litzelstetter Kuckuck begeistern mit ihrem Programm "Idole – einst und jetzt". Sie zeigen glanzvolle Tanzshows und köstliche Sketche – und bieten damit eine gelungene Einstimmung auf das kommende Seenarrentreffen.

Eine Mammutleistung erbringen dieser Tage die Litzelstetter Kuckuck. Neben den aufwändigen Vorbereitungen für das bevorstehende Seenarrentreffen, das vom 17. bis 19. Februar gefeiert wird, präsentierten sie am vergangenen Wochenende zusätzlich ein hochnärrisches, buntes Programm – Chapeau! Unter dem Motto "Idole – einst und jetzt" gaben sich Super-Kuckucks-Man bis Pippi Langstrumpf ein Stelldichein auf der Bühne.

Nicht nur musikalisch ist der Fanfarenzug Kuckuck bestens aufgestellt. Die Musiker haben auch großes Talent für szenisch-komische Darstellungen, wie sie mit dem Sketch "Einst Idole – und jetzt?" unter Beweis stellten. Die Rollator-Gang mit Superman und Co. lieferte sich mit jugendlichen Smartphone-Zombies locker-flockige Verbal-Duelle und schwelgte in Erinnerung an die guten, alten Zeiten. Den Kindern von heute präsentierten sie auch das erste Mobiltelefon: "Mit zehn Metern Kabel war man schon mobil und hat mit dem Telefon die ganze Wohnung entdeckt." In welcher Not das Notebook zum Einsatz kommt, warum ein Browser nicht zum Duschen benötigt wird, und dass man auch ohne Badehose surfen kann, erläuterten die Elferfrauen auf köstliche Weise beim neuen Computerkurs der Nachbarschaftshilfe. Ganz ohne Worte hingegen kamen die Idole der Müllabfuhr aus, die à la Krümelmonster Mülleimer zum Singen brachten.

Der Narrenphantasie ließen die "Back Raund Singers" mit ihrer Gesangsdarbietung freien Lauf. Stimmgewaltig und pointiert zogen sie die Wahlen im Litzelstetter Ortschaftsrat durch den Kakao, besangen "den kleinen Uli", der der Stadt das Bodenseeforum-Land schenkte, laudierten mit "Die Mutti ist toll" die Bundeskanzlerin und bedauerten das "große Land voller Nullen", dass Besseres als Trump nicht zu bieten habe. Dies sehen die Narrensänger als deutliche Warnung. Sie hoffen, dass bei der bevorstehenden Bundestagswahl in Deutschland nicht ähnliches geschehen möge.

Die beiden in Litzelstetten wohnhaften Geistlichen Armin Nagel und Christof Ellsiepen ließen die Zuschauer in tosenden Jubel ausbrechen. Das ökumenische Gesangs-Duo zog mit seinem Pfarrer-Hit die Zuhörer in den Bann. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Seenarren-Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr in der katholischen Kirche ein Publikumsmagnet. Schon jetzt sind die Litzelstetter neugierig, was die beiden Pfarrer für nächstes Jahr aushecken. Dass sie neuerlich auftreten werden, steht im Ort außer Frage.

Die verschiedenen Tanzdarbietungen des Abends wurden ebenfalls gefeiert: Die Mini-Garde entzückte durch Charme, Esprit und Freude am Tanzen, das junge Ballett beeindruckte unter dem Motto "Los Piratas" durch facettenreiche Choreografie und tänzerisches Können und das Männerballett bewies, dass Gaudi und Können vereinbar sind. Bewusst und zu Recht bildete die Tanzshow des gemischten Balletts den Schluss- und Höhepunkt des rund vierstündigen, kurzweiligen Programms. Tanz auf hohem Niveau präsentierte die talentierte "Crew des Manitu", welche unterschiedliche Stile und Ausdrucksvariationen gekonnt in eine atemberaubende Show verwoben.

Alle Akteure, Tänzer und Musiker