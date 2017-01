Bunte Abende in der Wollmatinger Halle: Giraffen AG lädt zur großen Fernsehshow

Tatort, Star Wars, Bonanza: Der Narrenverein macht jetzt Fernsehen – und präsentiert eine ganz spezielle, Wollmatinger Version berühmter Sendungen und Filme. Premiere ist am 4. Februar, noch gibt es Karten

Konstanz – Die Texte sind fertig, die Rollen verteilt. Die heiße Phase beginnt. Noch eineinhalb Wochen sind es bis zur Premiere des Bunten Abends des Wollmatinger Narrenvereins am 4. Februar. Das Motto: "Die Giraffen AG macht Fernsehen" – und präsentiert ihre ganz eigene, Wollmatinger Version von berühmten Sendungen und Filmen. Schließlich gab es auch dieses Jahr wieder Ereignisse, die sich in das fasnächtliche Programm aufdrängen: Die Entscheidung zur Bebauung des Hafners, die Eröffnung des Bodenseeforums, das abgesagte Wollmatinger Dorffest. "Wir ziehen schon vom Leder", sagt Betriebsleiter Daniel Gross, lächelt und ergänzt: "Aber wir wollen natürlich nicht nur kritisieren, sondern haben als Narrenverein auch ganz konkrete Vorschläge zur Verbesserung." Bis zu neun Stunden am Tag hat Gross zuletzt am Programm gesessen. Das Ergebnis sind 23 Nummern, kurz, knackig und vor allem: handgemacht. "Das ist uns wichtig. Alles ist von uns selbst geschrieben", sagt Gross. "Für jeden ist was zum durchzappen dabei." Mit dabei sind wie gewohnt auch der Musikverein Wollmatingen, die Giraffen-Garde und die Kindertanzgruppe. Wieder im Programm, dafür nicht weniger sexy als in den Jahren zuvor: Das Männerballett. Das Besondere an den Wollmatinger Giraffen-Abenden ist aber vor allem: "Die Kameradschaft und den Spaß, den wir hinter der Bühne haben, bringen wir auch auf der Bühne rüber", sagt Präsident Bernfried Streibert. "Und wir sind stolz, dass dort auch viele junge Leute stehen", ergänzt Vize Krischa Malow. Der Jüngste auf der Bühne ist 16 Jahre – der Älteste 74.

Samstag, 4. Februar; Mittwoch, 8. Februar und Freitag, 10. Februar; Beginn 19.30 Uhr. Närrischer Frühschoppen am Sonntag, 12. Februar um 11 Uhr. Karten gibt es bei Ursula Weih, (07531) 78787, unter info@giraffen-wollmatingen.de und an der Abendkasse. Die Stadtwerke fahren nach den Konzerten einen Zusatzbus. Abfahrt an der Gabelsbergerstraße um 23.41 Uhr ins Dorf, Zwischenstation am Heuboden und weiter über die Karlsruher Straße und die normale Route der Linie 12/3 bis zum Bahnhof.