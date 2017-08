Mike Frank Sonnenkalb erhält Grundsicherung. Er hat vor dem Konstanzer Sozialgericht auf die Zahlung von 200 Euro geklagt, um sich den von der Bundesregierung empfohlenen Notvorrat für den Katastrophenfall anzuschaffen. Sein Pech: Er hat einen zu großen Nebenverdienst. Wäre dieser nicht gewesen, hätte das Urteil anders lauten können. Mit Folgen für alle Hartz-IV-Empfänger in Deutschland.

Diese Geschichte hatte das Zeug zum bundesweiten Präzedenzfall und hat es immer noch. Es geht um die Frage, ob Hartz-IV-Empfänger die Anschaffung des von der Bundesregierung empfohlenen Notvorrats aus eigener Tasche bezahlen müssen. Nein, sagt Mike Frank Sonnenkalb. Er hatte vor dem Sozialgericht auf eine Einmalzahlung des Job-Centers geklagt. Erfolglos, weil Sonnenkalb noch einen kleinen Verdienst hat. Ohne diesen Verdienst könnte das anders aussehen.

Für Steffen Roller war das kein gewöhnlicher Fall. Der Richter am Konstanzer Sozialgericht hat in der Regel mit Menschen zu tun, die sich bei der staatlichen Unterstützung ungerecht behandelt fühlen, die einen Behindertengrad anstreben oder die Ärger mit der Pflegeversicherung haben. Staatliche Unterstützung, darin ging es indirekt bei der Klage von Mike Frank Sonnenkalb. Der 49-Jährige erhält Grundsicherung für Arbeitsuchende in Höhe von rund 400 Euro sowie Mietkostenerstattung. Zudem arbeitet er einige Stunden im Monat.

Notvorrat an Lebensmitteln für zwei Wochen

Als die Bundesregierung im vergangenen Jahr jedem Bürger empfohl, sich einen Lebensmittelvorrat für den Notfall zuzulegen, stellte sich Sonnenkalb die Frage: Wer soll das bezahlen? Wer soll die Rechnung für Nahrung und Wasser tragen, um zwei Wochen überstehen zu können? Jemand, der von ALG II lebt, also Hartz IV, könne das nicht leisten, ist Frank Mike Sonnenkalb nach wie vor der Überzeugung: „Die Erstanschaffung ist über den Regelsatz nicht machbar.“ Anträge über 200 Euro hat das Jobcenter abgelehnt. Von dort bezieht der 49-Jährige die Grundsicherung. Er zog vor Gericht.

Der 49-Jährige hat mit seiner Klage vor dem Sozialgericht grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Dem pflichtet Richter Steffen Roller bei, deshalb hat er sich umfassend damit befasst. Auch, weil es bundesweit noch keine vergleichbar juristische Auseinandersetzung mit diesem Thema gegeben hat, auf die Roller bei der Urteilsfindung hätte zurückgreifen können. Ein Stolperstein, wenn man das so sehen mag, war die persönliche Situation Sonnenkalbs. Durch seinen Verdienst bleiben ihm nach Berechnung des Gerichts monatlich rund 200 Euro übrig. Diese könne Mike Frank Sonnenkalb zur Anschaffung des Notvorrats einsetzen. Er müsse die Lebensmittel für zwei Wochen nicht auf einmal anschaffen, sondern nach und nach.



Unter dem Strich sei es ein „relativ überschaubarer Betrag“, der dafür ausgegeben werden müsste, ist Roller überzeugt. Zudem sei zu berücksichtigten, dass die Lebensmittel vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums verbraucht werden müssten. „Damit ersetzen die für die Notbevorratung angeschafften Lebensmittel solche, die der Kläger ohnehin hätte kaufen müssen“, heißt es im Urteil. Die Kosten für die von der Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlenen 14 Liter Flüssigkeit seien überschaubar und fielen nicht weiter ins Gewicht. Sonnenkalb sagt, dass auch von den 200 Euro am Ende des Monats nicht viel übrig bleibe.

Sonnenkalb will für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen

Bei seiner Beurteilung hat Steffen Roller die Sozialgesetzbücher herbeigezogen. Diese haben einen einmaligen Betrag für den Kauf des Notvorrats nicht hergegeben. Extra-Geld gibt es bei einem unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen besonderen Bedarf. Beispiel: Eltern lassen sich scheiden, die Mutter zieht mit Kind nach Berlin. Dadurch hat der Vater einen regelmäßigen Mehrbedarf für Fahrtkosten, um sein Kind sehen zu können. Für einen einmaligen Bedarf gibt es zwar einen regelnden Passus. Doch bezieht sich dies auf den Ersatz etwa eines defekten Kühlschranks. Dann gibt es das Geld vom Jobcenter auch nur als Darlehen. „Ich habe Vorarbeit geleistet“, eine Diskussion anstoßen wollen, sagt Mike Frank Sonnenkalb. Er habe es sich zur Aufgabe gemacht, für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, die Situation zu „verbessern für alle Seiten“. Auch wenn er mit dieser Klage vor dem Sozialgericht gescheitert ist: „Man bewirkt aber einen Prozess im Bewusstsein der Menschen“, sagt Sonnenkalb.

Nun folgt das große Ausrufezeichen: Hätte Mike Frank Sonnenkalb kein Einkommen gehabt, hätte das Urteil anders lauten können. Richter Steffen Roller hält sich mit einer Bewertung zwar zurück. Er sagt aber, dass bei einem Hartz-IV-Empfänger ohne Einkommen andere Fragen im Vordergrund gestanden wären. Etwa, welch bindenden Charakter die Empfehlung des Ministeriums für Bevölkerungsschutz hat, ob die Bürger dieser folgen und inwieweit der staatliche Notvorrat für die Bürger reicht. Dies wäre dann ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung, ein Präzedenzfall. Abzuwarten bleibt, bis wann es die erste Klage vor einem Sozialgericht dahingehend gibt.

Für Mike Frank Sonnenkalb ist diese Sache erst einmal abgeschlossen. Er widmet sich im Bestreben um mehr soziale Gerechtigkeit wieder anderen Gesichtspunkten. Richter Steffen Roller und seine zwei ehrenamtlichen Richter haben im Urteil keinen Einspruch zugelassen. Der Streitwert lag bei 200 Euro. 550 Euro unterhalb der Summe, ab der Berufungen zugelassen werden.

Was es mit dem Notvorrat auf sich hat

Im vergangenen Jahr hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz den Bundesbürgern den Rat gegeben, für den Katastrophenfall vorzusorgen.