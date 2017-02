Konstanz Bundespreis für Konstanzer Architekten

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat das Büro von Fredy D'Aloisio und Helmut Dury mit dem Holzbaupreis Plus ausgezeichnet

Konstanz – Die Vorgaben waren klar: Vorbildhaft realisiertes Objekt des Bauens mit nachwachsenden Rohstoffen. 127 Arbeiten sind beim Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin eingegangen. Das Projekt des Konstanzer Architekturbüros von Helmut Dury und Fredy D'Aloisio hat sich als Sieger durchgesetzt. Sie hatten die Gemeinschaftsschule in Steißlingen entworfen. Der Wettbewerb ist in vier Kategorien unterteilt: städtischer Wohnungsbau, ländlicher Wohnungsbau, öffentliches und gewerbliches Bauen.

Zugelassen waren nicht nur Neubauten, sondern auch Sanierungen. "Es ist ein kompletter Holzbau in Passivbauweise", erklärt Architekt Fredy D'Aloisio, ökologisch und nachhaltig. Auf diesem Gebiet gilt Steißlingen schon seit langem als Vorreiter. Jury-Vorsitzender Ludger Dederich wird in einer Pressemitteilung so zitiert: "Zusammen mit dem Bestandsgebäude ist ein beispielhaftes Ensemble entstanden, das durch sein positives äußeres Erscheinungsbild überzeugt."

Die Außenhülle ist aus Glas, darin spiegelt sich die Natur wider. Eine große Herausforderung bei der Planung sei gewesen, die Vorgaben des neuen Bildungssystems zu berücksichtigen. Es gibt keine typischen Klassenzimmer mehr, sondern Lernlandschaften. Türen zu den Klassenzimmern sind offen, in den Unterricht werden räumlich auch die Flure mit einbezogen. Die Grundfläche der Gemeinschaftsschule beträgt 3600 Quadratmeter, der Bruttorauminhalt liegt bei 14 000 Kubikmeter, die Baukosten beliefen sich auf 6,5 Millionen Euro. Bis zu 300 Schüler können in der Schule unterrichtet werden.

Das Konstanzer Architekturbüro hatte bereits im Jahr 2000 die nebenanstehende Grund- und Hauptschule entworfen, die Gemeinschaftsschule sei, so Fredy D'Aloisio im Gespräch, die Weiterführung gewesen.

Aktuell plant sein Büro unter anderem die Ratoldusschule in Radolfzell, einen Kindergarten in Steißlingen und die Überbauung des Schoch-Areals in Radolfzell.