Im Interview spricht Bürgermeister Andreas Osner über die Schulentwicklung, aktuelle Baustellen und persönliche Verantwortung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weiterführende Schulen in Konstanz

Herr Osner, die Schulpolitik ist ein Pulverfass. Wie schwierig ist es, Schulbürgermeister zu sein?

Ich finde nach wie vor, es gibt keine schönere Aufgabe als Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportbürgermeister zu sein. Ich empfinde das auch nicht unbedingt als Pulverfass, sondern würde das komplexe System eher mit einem Mobile vergleichen. Man zieht an einem der Fäden, und schon bewegt es sich an einer anderen Stelle, weil alles miteinander verbunden ist. Und natürlich hängen da auch persönliche Betroffenheiten dran. Wir haben sehr engagierte Eltern und Schulleiter, das sollten wir wertschätzen. Wer damit nicht umgehen kann, dass nicht immer alle derselben Meinung sind, ist am falschen Platz.

Einer dieser Mobile-Fäden ist die Geschwister-Scholl-Schule. Hat das Kultusministerium entschieden, ob die Orientierungsstufe bleibt oder die Werkrealschule geschlossen werden muss?

Wir warten täglich auf Neuigkeiten. Diese Entscheidung liegt bei der Kultusministerin auf dem Tisch.

Haben Sie einen Plan A und B, je nach Ausgang der Entscheidung?

Ich warte erstmal die Antwort aus Stuttgart ab. Wenn ich jetzt einen Plan B vorlegen würde, könnte das Befürchtungen wecken, die sich nachher als unbegründet herausstellen. Ich wünsche uns allen, dass die Schule – mit welcher Entscheidung auch immer – wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.

Die Schulgemeinschaft kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, dass sie weiter warten soll.

Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören. Einmal war es das fehlende Raumprogramm des Kultusministeriums, dann war es eine fehlende Entscheidung des Regierungspräsidiums (RP), was die Förderung anbelangt. Dann fehlte die Entscheidung des Gemeinderates bezüglich einer oder zwei Werkrealschulen und schließlich gab es eine neue Landesregierung. Dass wir die Sanierung der Schule nun umsetzen wollen, unabhängig von der Erweiterung, habe ich nach dem Antrag der CDU und der Freien Wähler angeschoben.

Diskussion gab es zuletzt um die geplante Oberstufe der Gemeinschaftsschule Gebhard. Die beruflichen Schulen sehen dies kritisch. Braucht Konstanz eine weitere Oberstufe?

Absolut, aus zwei wesentlichen Gründen. Einmal mit Blick auf unsere besondere lokale Sozialstruktur: Die Gemeinschaftsschule in Konstanz stößt auf eine riesengroße Nachfrage von engagierten Eltern, die ihre Kinder bewusst mit ihrem Bildungsanspruch auf diese Schule schicken. Der Anteil von Kindern mit Realschul- oder Gymnasialempfehlung ist hier deutlich höher als an anderen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Wir würden alle diese Eltern krass enttäuschen, wenn wir keine Oberstufe einrichten könnten. Zweitens ist vielfach wissenschaftlich belegt, dass dieses modernere, integrierte Lernen eine bessere Chance für Kinder aus sozial schwächeren Haushalten bietet. Wir brauchen die Oberstufe und wir werden sie bekommen, da bin ich mir ganz sicher.

Wie sehen Sie die Zukunft der Werkreal- und Realschulen? Zwei pro Schulart kann Konstanz sich eigentlich nicht leisten.

Ich habe mich in dieser Diskussion überzeugen lassen und denke, dass wir mit zwei Realschulen ganz gut fahren. Ob wir in fünf oder zehn Jahren vielleicht doch eine Schule zur zweiten Gemeinschaftsschule entwickeln, werden wir sehen. Aber ich habe es aufgegeben, als Schulträger die Schulen zum Jagen zu tragen. Es wäre auch schön, wenn wir zwei Werkrealschulen weiterführen könnten. Aber da kam das klare Signal vom RP und vom Land, dass angesichts der geringeren Schülerzahlen die Lehrerversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann und uns das zwingt, einen Standort aufzugeben.

Wo muss bei den Gymnasien in Konstanz aus Ihrer Sicht noch nachgebessert werden?

Die Schulen arbeiten sehr gut mit ihrem eigenen Profil, haben ihre Stärken, teilweise auch Schwächen. Deshalb hoffe ich, dass die eine oder andere Schule die Akzeptanz bei den Eltern wieder höher drehen kann. Wir wollen vor allem der Geschwister-Scholl-Schule die baulichen Möglichkeiten geben, dass sie ihr Profil weiter stärken kann.

Themenpaket Schulwahl

Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Mit unserem Themenpaket "Weiterführende Schulen in Konstanz" geben wir einen Überblick über die Besonderheiten der weiterführenden Schulen in Konstanz, über wichtige Fakten und Termine, nützliche Expertentipps zum anstehenden Schulwechsel sowie das neben stehende Interview mit Schulbürgermeister Andreas Osner in voller Länge. Das Themenpaket ist kostenlos, lediglich eine Registrierung mit E-Mail-Adresse ist erforderlich. Das Schulpaket finden Sie unter der Adresse: www.suedkurier.de/schulen-konstanzhttp://www.suedkurier.de/schulen-konstanz(sap)