Konstanz Brutaler Überfall auf Obdachlose: Lebensbedrohliche Verletzung wohl durch Glassplitter

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen zum Raubüberfall auf eine obdachlose Frau einen Schritt weiter. Wie sie auf Anfrage erklärte, sei die 51-Jährige während des Gerangels mit einem Angreifer vermutlich durch einen Glassplitter lebensbedrohlich am Fuß verletzt worden.

Der Splitter stammt von einer zerbrochenen Flasche, mit der der mutmaßliche 20-jährige Täter auf sie eingeschlagen haben soll.

Er habe am Mittwochmorgen, so die Staatsanwaltschaft, versucht, die im Vorraum einer Bank an der Wessenbergstraße nächtigende Frau auszurauben. Sie drohte aufgrund der Verletzung zu verbluten.