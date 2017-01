Konstanz Brutal und uneinsichtig: Obdachloser schlägt mit Besenstil auf Passantin ein

Erst steckte er den Besenstil in die Speichen eines Fahrrads, dann schlug er damit zu: Ein Obdachloser ist in der vergangenen Woche gleich mehrfach straffällig geworden.

Die Polizei hat einen Wiederholungstäter in Gewahrsam genommen. Der 48-jährige Obdachlose, der nach Polizeiangaben bereits in der vergangenen Woche auffällig geworden war, hat einer Radfahrerin beim Bahnhofplatz einen abgebrochenen Besenstil in die Speichen des Vorderrads gesteckt.



Die 22-jährige verhinderte einen Sturz, der Mann schlug anschließend mit dem Besenstil auf sie ein. Bereits zuvor hatte er einen 54-Jährigen angegriffen und ihm eine Platzwunde zugefügt. Trotz eines Platzverweises und einer Ermahnung musste der aggressive Obdachlose nach einem weiteren Vorfall in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt.