Konstanz Brückentag in Konstanz: Polizei spricht von Verkehrskollaps

Zähfließender Verkehr ab dem Morgen, abends dann Stillstand in allen Richtungen. Der Brückentag hat in und um Konstanz erneut ein Verkehrschaos ausgelöst. Ab 17.30 Uhr war stadtauswärts gar nichts mehr zu machen.

Morgens um elf auf der Bodanstraße: Die Geschäfte in der Innenstadt haben gerade mal eine oder eineinhalb Stunden geöffnet, da steht der Verkehr schon still. Erneut hat Konstanz am Brückentag nach Christi Himmelfahrt einen großen Ansturm von Tagesbesuchern erlebt. Bis zum Abend staute sich der Verkehr vor allem auf der Bodanstraße, am Döbele, am Autobahnzoll sowie bis auf die Laube. Betroffen waren auch die Stadtbusse, die regelmäßig auf der Kreuzung am Schnetztor feststeckten.

Während die Parkhäuser so voll waren, dass an der Dammgasse Security-Mitarbeiter zum Parkhaus Markstätte abriegeln mussten, waren Stellplätze am Bodenseeforum ganztägig zu haben.

Das Problem liegt am Zoll

Wegen der schleppenden Grenzabfertigung staute es sich auf der Bundesstraße bis über die Schänzlebrücke hinaus. Vor allem ab 15.30 Uhr kam es laut Polizei durch die Rückreise aus Konstanz zu großen Verkehrsbehinderungen.

"Jetzt ist es soweit, es steht in alle Richtungen", sagte Polizei-Pressesprecher Bernd Schmidt um 17.30 Uhr dem SÜDKURIER. Wie lange es dauern würde, bis der Verkehr wieder normal läuft, darüber gab er keine Prognose ab.