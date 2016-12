Konstanz Bottleflip-Challenge: In Konstanzer Schulen fliegen die Flaschen

Wenn Flaschen fliegen und der Teppich immer fleckiger wird, dann ist in Konstanzer Schulen einer der Internettrends des Jahres angekommen – Die Bottleflip-Challenge – oder übersetzt: Flaschen werfen.

Die Alternative zum guten alten Flaschendrehen und der Nachfolger der Icebucket-Challenge, bei der sich Menschen für den guten Zweck einen Eimer Eiswürfel über den Kopf schütteten und so halfen, genug Spenden für die Entwicklung eines Medikaments gegen die Nervenkrankheit ALS zu sammeln.

Ausgelöst wurde der neue Trend, wie so oft, in Amerika, genauer gesagt im Zimmer von Michael Senatore. Der Teenager übte für eine Talentshow der Schule den Trick, eine halb gefüllte Wasserflasche so zu werfen, dass sie senkrecht stehend aufkommt. Als er dies beherrschte, begann er Videos davon zu machen und ins Netz zu stellen. Sein bekanntestes wurde fast sieben Millionen geklickt. Es folgten viele Nachahmer rund um die Welt. Teilweise nun auch in Konstanz. In der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) fliegen in den Pausen die Flaschen, ganz zum Bedauern der Lehrer und des Reinigungsdienstes. "Der Teppich ist deutlich fleckiger geworden", meint Eva Weitbrecht, Leiterin der Orientierungsstufe. Dennoch kann sie dem Internettrend auch etwas Gutes abgewinnen: Eigentlich gefalle ihr das Spiel sogar. "Denn die Form und Füllmenge der Flasche beeinflussen, ob der Trick klappt. Das hat also sogar einen Lernwert." Für die physikalischen Gesetze beispielsweise. Und besser als die Smartphone-Spielerei sei es allemal.

Nadaw Alibilia (15) und Leon Bloß (16) verbringen die Pausen an der GSS regelmäßig damit, sich im Flaschenwerfen gegenseitig zu übertreffen. Wer schafft es am häufigsten? Darauf gekommen sind sie "durch's Internet natürlich", erzählt der 15-jährige Alibilia.

Doch was den Jugendlichen Spaß macht, ging den Eltern schnell auf die Nerven. So geben sie sich in Internetforen Tipps, wie sie den Trend stoppen können: "Weckt sie jeden Morgen mit einem 'Bottleflip'" oder "Kauft nur noch Glasflaschen". Schulen rund um die Welt behalfen sich mit härteren Maßnahmen – Mit einem Verbot. An der Konstanzer Berchenschule ist es noch nicht ganz soweit. In den Klassenzimmern dürfen die Schüler den Trick zwar nicht vollführen. "Aber auf dem Pausenhof werden die Youtube-Vorbilder eifrig nachgeahmt", erzählt Elmar Moosbrugger, Rektor der Berchenschule. Auch er findet "an Geschicklichkeitsspielen nichts Schlechtes." Trotzdem ist er zuversichtlich, dass das Klappern und Klirren bald verstummt und der Trend sich legt. Doch der nächste folgt ganz bestimmt.

Die Bottleflip-Challenge

Seinen Ursprung hat der Trick des Bottleflippings in Belgien. 2007 begann Skateboarder Ben Daeleman mit dem Flaschenwerfen. 2016 ahmte Michael Senatore ihn nach und löste mit seinen Videos einen Internetrend aus, die Bottleflip-Challenge. Im Netz gibt es mittlerweile dutzende Videos, die den Trend auf die Spitze treiben: Der Wurf mehrerer Flaschen gleichzeitig, aus dem fahrenden Auto oder mit eingebautem Salto. (pmp)