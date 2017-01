Konstanz Bodensee an flachen Stellen zugefroren - Polizei mahnt zu Vorsicht

Schlittschuh laufen auf dem Bodensee: An manchen flachen Stellen ist das in diesen Tagen wieder möglich und Hunderte nutzen die Gelegenheit. Für einen vollständig zugefrorenen Bodensee reicht die Kälte aber noch lange nicht. Lesen Sie hier alle Hintergründe zum Thema und eine eindringliche Warnung der Polizei.

Weitere Informationen Zu Fuß oder auf Kufen: Impressionen vom zugefrorenen Gnadensee

Komplette Seegfrörne noch nicht in Sicht

Der Bodensee ist derzeit an einigen flachen Stellen zugefroren -. In der Hegner Bucht vor Allensbach (Kreis Konstanz) seien am Dienstag beispielsweise rund 300 Menschen unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz am Mittwoch. Am Wochenende seien es geschätzt 2000 Menschen gewesen - darunter Familien mit Kinderwagen.Allerdings raten die Beamten zur Vorsicht: Das Eis sei zwar an den Randbereichen tragfähig, in der Mitte und an weniger flachen Stellen könne es aber gefährlich werden, sagte der Sprecher. „Jeder, der sich aufs Eis begibt, geht auf eigene Gefahr.“ Die Polizei spreche keine Empfehlung aus, es würden auch keine Eisbereiche freigegeben.Für einen vollständig zugefrorenen Bodensee - eine sogenannte Seegfrörne - reichen die kalten Temperaturen aber noch nicht. Zwar kühle sich das Wasser an der Oberfläche ab, sagte Harald Hetzenauer vom Institut für Seenforschung. Allerdings mische es sich mit den darunter liegenden wärmeren Schichten und friere daher sehr lange nicht zu. Voraussetzung für eine Seegfrörne sei, dass der See auf rund vier Grad abkühle.

Im Video: Original-Aufnahmen der letzten "Seegfrörne" 1963

Schifffahrt andernorts betroffen

Minustemperaturen von wenigen Wochen reichten dafür aber nicht, sagte Hetzenauer. Zuletzt war der Bodensee im Winter 1962/63 komplett zugefroren. Alten Chroniken zufolge soll es seit 875 insgesamt 37 Mal eine Seegfrörne gegeben haben.Auch die Schifffahrt wird durch das Eis am Bodensee bislang nicht beeinträchtigt. Derzeit fahren vor allem die Fähren zwischen Meersburg und Konstanz sowie zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. Deren Zufahrten zu den Häfen seien frei, auch in den Häfen selbst gebe es keine Probleme, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz. Allerdings müsse darauf geachtet werden, dass etwa die Leitungen auf den Schiffen nicht einfrören.Auf dem unteren Neckar hatte das frostige Winterwetter dagegen für Behinderungen bei der Schifffahrt gesorgt. Wegen der Kälte waren die Schleusentore bei Neckargemünd und Schwabenheim zeitweise außer Betrieb, rund 25 Frachtschiffe lagen am Dienstag vorübergehend auf dem Abschnitt zwischen Mannheim und Hirschhorn (Hessen) fest. Bis zum Nachmittag konnten die Störungen jedoch behoben werden.Auch am Mittwoch machte die Kälte den Schiffen zu schaffen, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) sagte. „Wir rechnen mit einer allmählichen Entspannung am Wochenende, wenn wieder Plusgrade tagsüber erreicht werden.“ Es sei lebensgefährlich, das Eis zu betreten, betonte ein Sprecher zudem. Wer einbreche, werde von der Strömung weggezogen - eine Rettung sei dann kaum möglich. In Stuttgart wagten sich am Dienstag indes acht Kinder auf den zugefrorenen Neckar . Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die 11 Jahre bis 14 Jahre alten Schüler von zwei angrenzenden Schulen von einem Passanten beobachtet, wie sie bis zu 50 Meter vom Ufer auf der nur drei bis vier Zentimeter dicken Eisfläche herumliefen. Der Mann rief die Polizei - die den Kindern eine Standpauke hielt.