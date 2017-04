Konstanz Bodensee-Schiffe starten mit Sternfahrt in die Saison

Die Schiffe treffen sich auf dem Wasser, fahren mit den Spitzen ganz nah zusammen und bilden auf diese Weise gemeinsam einen Stern: Mit der traditionellen Sternfahrt ist am Samstag die Weiße Flotte auf dem Bodensee offiziell in die Saison gestartet.

Die Schiffsbesatzungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen sich jedes Jahr vor einem anderen Hafen und wünschen sich gegenseitig „allzeit gute Fahrt und eine handbreit Wasser unterm Kiel“. In diesem Jahr war die Blumeninsel Mainau auf deutscher Seeseite bei Konstanz das Ziel.Die Weiße Flotte gehört zu den Hauptattraktionen am Bodensee. In der vergangenen Saison konnten alle fünf Schifffahrtsunternehmen am Bodensee eigenen Angaben zufolge ein Plus bei den Passagierzahlen verbuchen. Insgesamt fuhren fast 3,8 Millionen Fahrgäste mit der Weißen Flotte, das bedeute eine Zunahme von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie es jüngst bei den Betrieben hieß.