Konstanz Bodensee Ahoi: Neues Schlager Open-Air kommt nach Konstanz

Darauf haben die Fans sehnlichst gewartet: Mit "Bodensee Ahoi" kommt diesen Sommer ein urbanes Schlager Open-Air nach Konstanz. Am 26. August bringen bekannte Stars der Branche das Bodenseestadion in Konstanz ab 14 Uhr zum Kochen.

4000 Besucher werden erwartet

Dieses Datum werden sich Schlager-Fans vom Bodenseeraum, Schwarzwald, Hochrhein und der benachbarten Schweiz rot im Kalender markieren und bereits jetzt die Tage zählen, bis sie zusammen mit ihren Idolen einegroße Party unter freiem Himmel feiern können. Bekannte Namen wie Jürgen Drews, Peter Wackel, Chris Metzger und das Helene Fischer Double Caro, sowie regionale Bands wie die Jungs vom Bodensee haben bereits jetzt ihr Kommen fest zugesagt, weitere Top-Acts könnten laut Veranstalter jederzeit noch dazu stoßen."Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem Festival ein großes Publikum in der Region ansprechen", sagt Dennis Eichenbrenner, der Geschäftsführer der Konstanzer Konzert-Agentur „KN:zert“, die sich mit erfahrenem Personal im Hinblick auf derartige musikalische Großereignisse neu gegründet hat. Schlager-Events wie etwa in Pfullendorf stoßen seit Jahren auf großes Interesse in der Region, nun kann im Bodenseestadion unter dem Motto "Mallorca war gestern - heute feiern wir am Bodensee" erstmals Open-Air gefeiert werden."Wir hoffen auf 4000 Besucher", sagt Dennis Eichenbrenner im Gespräch mit SÜDKURIER Online, eine Obergrenze hinsichtlich der Zuschauer liegt offiziell bei 6000 Fans. Als Zugpferd wird sich sicherlich der König von Mallorca Jürgen Drews erweisen. "Wir freuen uns sehr, dass wir den Altstar als Headliner gewinnen konnten", sagt Eichenbrenner, der auch schon mit Vorfreude auf das kommende Jahr blickt. Für eine zweite Auflage des Festivals Bodensee Ahoi laufen nämlich bereits erste Gespräche mit erneut sehr namhaften Künstlern.Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es bei Reservix unter, sowie an allen üblichen VVK-Stellen. Weitere Informationen zum Programm unter