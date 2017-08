Freude bei allen Fans von Schlagermusik: Mit "Bodensee Ahoi" kamen am 26. August bekannte Stars der Branche ins Bodenseestadion in Konstanz. Alle Bilder und ein Video finden Sie hier.

Schlager-Events wie etwa in Pfullendorf stoßen seit Jahren auf großes Interesse in der Region, nun konnte im Konstanzer Bodenseestadion unter dem Motto "Mallorca war gestern - heute feiern wir am Bodensee" erstmals Open-Air gefeiert werden.Vanessa Mai, Jürgen Drews, Peter Wackel, Chris Metzger und die Jungs vom Bodensee traten am Samstag beim neuen Open Air "Bodensee Ahoi" auf. Alle Bilder und ein Video gibt es hier!