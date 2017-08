Konstanz "Bodensee Ahoi": Alle Bilder und Videos vom Schlagerfestival in Konstanz

Freude bei allen Fans von Schlagermusik: Mit "Bodensee Ahoi" kamen am 26. August bekannte Stars der Branche ins Bodenseestadion in Konstanz. Alle Bilder und ein Video finden Sie hier.

Schlager-Events wie etwa in Pfullendorf stoßen seit Jahren auf großes Interesse in der Region, nun konnte im Konstanzer Bodenseestadion unter dem Motto "Mallorca war gestern - heute feiern wir am Bodensee" erstmals Open-Air gefeiert werden.Vanessa Mai, Jürgen Drews, Peter Wackel, Chris Metzger und die Jungs vom Bodensee traten am Samstag beim neuen Open Air "Bodensee Ahoi" auf.