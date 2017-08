Konstanz Bodanstraße: Polizei sucht nach Ladendieb und seinem Komplizen

Zwei zunächst unbekannte Männer haben am Montag gegen 12.35 Uhr mehrere hundert Euro aus einem Geschäft in der Bodanstraße gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, begab sich einer der Täter in den Kassenbereich und entwendete sämtliche 50- und 100-Euro-Banknoten. Die Verkäuferin sei zu diesem Zeitpunkt mit einem Kunden beschäftigt gewesen. Zusammen mit seinem Komplizen, der an der Eingangstür des Ladens wartete, flüchtete der Dieb anschließend in Richtung Einkaufszentrum Lago. Die beiden werden wie folgt beschrieben: Ein Mann ist 1,60 Meter groß, schlank, hat helle Haare und trug ein helles Polo-Shirt sowie eine kurze, beige Hose. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß, trug eine lange helle Hose und ein Polo-Shirt. Personen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. (07531) 995-0, in Verbindung zu setzen.