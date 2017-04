Ein junger Mann greift eine obdachlose Frau an, und sie trägt lebensbedrohliche Verletzungen davon. Der 19-Jährige hatte versucht, so die Polizei, sie zu bestehlen.

Das Blut zeugt noch von der schweren Tat in der Nacht zuvor: Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, hat ihren bisherigen Ermittlungen zufolge ein 19-jähriger Mann am Mittwoch gegen 2 Uhr eine obdachlose Frau schwer attackiert. Sie hatte, wie regelmäßig, in einem Vorraum einer Bank an der Wessenbergstraße geschlafen, als der Angreifer versucht haben soll, sie zu bestehlen. Dabei sei es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen gekommen. Der 19-Jahrige soll der Frau mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Den genauen Umstand, wie sie zu einer lebensbedrohlichen Verletzung am Fuß kam, sei noch nicht klar, erklärte Polizeisprecher Bernd Schmidt. Einen ersten Sachstand, wonach ein Messer im Spiel gewesen sein sollte, korrigierte der Polizist. Zwischenzeitlich seien die zwei Personen vernommen worden.

Klar ist allerdings, dass die Obdachlose aus dem Angriff des 19-Jährigen so schwer verletzt worden ist, dass die ohne ärztliche Versorgung zu verbluten drohte. Allerdings hat der mutmaßliche Täter selbst telefonisch die Rettung verständigt, wohl, weil er dann doch den Ernst der Lage erkannt hatte. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl erlassen. Die Arbeit der Polizei vor Ort dauerte bis in den späten Vormittag an. Passanten waren über die Menge des auf dem Boden zu sehenden Bluts überrascht.