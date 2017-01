Konstanz Blockheizkraftwerk des Jahres kommt aus Konstanz

Die Stadtwerke Konstanz haben ein neues Mieterstrommodell entwickelt. Jetzt gab es für die intelligente Strom-Anlage eine Auszeichnung.

Konstanz – Scheint die Sonne, werden Eigenheimbesitzer mit einer Photovoltaikanlage besonders fleißig. Da wird schnell die Waschmaschine angeworfen und das Wohnzimmer gesaugt: Denn bei sonnigem Wetter fließt günstiger Solarstrom ins Haus. So lässt sich bares Geld sparen. Wohnungsmieter von Mehrfamilienhäusern mussten indes in die Röhre schauen. Ob Sonne oder nicht, ihr Strom kostet immer gleich viel. Die Stadtwerke Konstanz haben nun ein Mieterstrommodell entwickelt, mit dem auch Bewohner einer Mietwohnung aktiv mit ihrem Verhalten beim Stromverbrauch Geld sparen können. Was so simpel klingt, ist in der Energiebranche eine große Herausforderung. Für diese Lösung erhielten die Stadtwerke die Auszeichnung "BHKW des Jahres" (Blockheizkraftwerk) des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative Anlagesysteme prämiert.

Vizepräsident des Verbands Martin Maslaton und Armin Müller, Redakteur der Fachzeitschrift Energie & Management, waren für die Übergabe der Urkunde nach Konstanz gekommen. "Ziel ist es, den Stromverbrauch der Stromproduktion anzupassen. Mit dem System der Stadtwerke ist dies sehr gut gelungen", lobt Maslaton. Bereits in zwölf Mehrfamilienhäusern in Konstanz steht eine moderne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die mit einer Photovoltaikanlage und einem Messsystem verbunden ist. Alle 15 Minuten werden der Stromverbrauch jeder Wohnung und die aktuelle Stromerzeugung im Gebäude erfasst. Der im Gebäude erzeugte Strom wird den Kunden um rund zwei Cent günstiger verkauft als der aus dem Netz der allgemeinen Versorgung bezogene Strom.

Wenn also die Sonne scheint und die Photovoltaikanlage viel Strom produziert, kann der Mieter Geld sparen, wenn er in diesem Zeitraum Haushaltsgeräte benutzt und nicht bis zum Abend wartet.

Gordon Appel, Leiter des Produktmanagements bei den Stadtwerken Konstanz, hat das Projekt in den vergangenen zwei Jahren entwickelt. "Die Einzelkomponenten an sich sind nicht besonders, aber die Verbindung ist in Deutschland einmalig", sagt er. Mit diesem Mieterstrommodell würden die Bewohner aktiv animiert werden, ihren Stromverbrauch der Produktion anzupassen. Dies spare nicht nur Geld, sondern trage auch zur Energiewende bei. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft habe bereits großes Interesse gezeigt, in den Neubauten eine solche Anlage verbauen zu lassen. Auch bereits bestehende Häuser ließen sich nachrüsten. Für Martin Maslaton liegen weitere Vorteile auf der Hand: "Die Stromversorgung erfolgt lokal und dezentral, man braucht keine großen Speicher."

Sonja Kurfis wohnt seit einem Jahr im Drechslerweg. Das Gebäude ist Teil des Projekts und im Keller steht die nun ausgezeichnete Anlage. Gespannt wartet die 65-Jährige auf die erste Stromabrechnung. "Soweit es geht, habe ich schon drauf geachtet und immer dann gewaschen, wenn die Sonne schien", sagt sie. 80 Prozent der Mieter im Drechslerweg 3-5 beziehen ihren Strom bei den Stadtwerken. Für Kuno Werner, Geschäftsführer der Stadtwerke, spricht dies für eine besonders hohe Akzeptanz des Angebots.

