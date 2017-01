Konstanz Blitzer an der B 33: Alle zwölf Minuten ist ein Knöllchen fällig

Das Landratsamt hat Ende April vergangenen Jahres an der B 33 vor Konstanz eine stationäre Tempomessanlage in Betrieb genommen. In nur acht Monaten wurden 29 000 Geschwindigkeitsverstöße gezählt. Der Landkreis profitiert mit Bußgeldeinnahmen von 2000 Euro pro Tag.

Ups, da ist es schon wieder passiert! Durchschnittlich alle zwölf Minuten wird ein motorisierter Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 33 kurz vor der Konstanzer Stadtgrenze geblitzt, weil er zu schnell unterwegs ist. Am 28. April vergangenen Jahres hat das Konstanzer Landratsamt kurz vor der Ampel zur Westtangente eine stationäre Geschwindigkeitskontrollanlage in Betrieb genommen. Seither wird hier gemessen, ob Autos, Lastwagen oder Motorräder, die aus Richtung Allensbach heranrollen, schneller fahren als die erlaubten 70 Stundenkilometer. Das hochmoderne Lasergerät deckt vier Fahrspuren ab, rund um die Uhr. Und eine erste Auswertung der Daten hat nun sogar Matthias Kürschner ein wenig überrascht. In acht Monaten (Stichtag 19. Dezember) zeichnete die Messstelle rund 29 000 Geschwindigkeitsverstöße von Fahrzeugen auf, wie der Leiter der zentralen Bußgeldstelle des Landratsamts informierte.

Kosten schon eingespielt

Fällige Knöllchen bescheren dem Landkreis an dieser Stelle pro Tag durchschnittliche Einnahmen von 2000 Euro. Die 100 000 Euro teure Blitzanlage habe sich für die Behörde bereits nach einem Jahr amortisiert, wie Kürschner bestätigt. Als der Kreistag die Mittel für die Investition bewilligte, war man davon ausgegangen, dass es zwei Jahre dauert, bis die Kosten eingespielt sind. Absolut betrachtet erscheinen 29 000 Geschwindigkeitsüberschreitungen als hoher Wert. Relativ betrachtet entsprechen sie bezogen auf die Zahl der 2,55 Millionen Fahrzeuge, die in den vergangenen acht Monaten die Kontrollstelle in Fahrrichtung Konstanz passiert haben, aber nur einem prozentualen Anteil von 1,1 Prozent.

Nicht wegen der Einnahmen, sondern wegen der erzieherischen Wirkung auf die Verkehrsteilnehmer sieht Matthias Kürschner das Ziel der stationären Tempomessungen schon erreicht. Die Auswertung der Daten habe gezeigt: "Die Anlage zeigt ihre Wirkung. Das Geschwindigkeitsniveau bei den Verstößen ist runtergegangen." Kürschner erinnert in dem Zusammenhang an die Vorgeschichte. In den vergangenen Jahren war es auf dem Streckenabschnitt der B 33 zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Mobile Geschwindigkeitsmessungen zeigten, dass in dem Tempo 70-Bereich oft zu schnell gefahren wurde. "Die Frage ist, wie viel ist ein Menschenleben wert?", gibt der Leiter der Bußgeldstelle zu bedenken.

Daten der Polizei aus den vergangenen Monaten zeigen, dass bei mobilen Kontrollen an Schnellstraßen im Bodenseeraum die Quote der Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich über der der stationären Anlage an der B 33 vor den Toren von Konstanz liegt. Hier scheint der Überraschungseffekt zu wirken. So richtete die Verkehrspolizei am Abend des 14. Oktober vergangenen Jahres auf der A 81 in der Dauerbaustelle an der Immensitzbrücke für vier Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle ein. 2116 Fahrzeuge wurden gemessen, 493 (23 Prozent) waren schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs. Der Spitzenreiter preschte mit 192 km/h durch die Baustelle. Die Tempoüberschreitungen waren bei einem Gutteil der Zu-Schnell-Fahrer so deutlich, dass in 108 Fällen Fahrverbote ausgesprochen wurden. Auch bei einigen anderen mobilen Kontrollen an Autobahnen blieb die Quote der Verstöße im zweistelligen Bereich.

So wurden nach Polizeiangaben am 6. Oktober auf der A 98 bei Orsingen-Nenzingen 1450 Fahrzeuge auf einem Streckenabschnitt gemessen, auf dem für Pkw Tempo 100 und für Lkw Tempo 60 galt. 207 Verkehrsteilnehmer (14 Prozent) fuhren schneller als erlaubt.

Trotz solcher Messergebnisse geht man beim Polizeipräsidium Konstanz nicht davon aus, dass sich bei den Geschwindigkeitsverstößen landesweit ein Trend "nach oben" feststellen lasse. Statistiken würden immer auch von der Anzahl der Kontrollen beeinflusst, so erläutert Präsidiumssprecher Bernd Schmidt. Bei höherem Einsatz gebe es zwangsläufig mehr Beanstandungen. In den Baustellenbereichen der Autobahnen im Bodenseegebiet werde verstärkt kontrolliert.





Eidgenossen zahlen mit