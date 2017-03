Konstanz Björn Leber: "Feeling bei der Universiade ist genauso wie bei Olympia"

Die Skicrosser Björn Leber und Vanessa Frey vom Konstanzer Hochschulsport sprechen über ihren Sport und ihre Erlebnisse bei der Universiade in Kasachstan.

Der sechste Platz bei den Damen und der elfte Platz bei den Herren sind die Bilanz der Universiade. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Vanessa Frey: Auf jeden Fall. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, in die Top Acht zu fahren und bin Sechste geworden.

Björn Leber: Ich war zuerst einmal wirklich froh, dass ich nominiert wurde, das war mein erstes Ziel. Ich war dann auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem, da ich meine Europacup-Qualifikation geschafft habe. Es wäre zwar noch Luft nach oben gewesen, aber für das erste Jahr im Skicross war es ein gutes Ergebnis.

Stattgefunden hat die Universiade in Kasachstan – ein Land, in dem die meisten wahrscheinlich noch nicht ihren Urlaub verbracht haben. Was haben Sie für Eindrücke, konnten Sie das Land neben dem Sport überhaupt kennenlernen?

Leber: Ab und zu konnten wir schon etwas sehen. Wir waren beim deutschen Botschafter und bekamen die schönsten Ecken gezeigt. Allerdings merkt man schon, dass vieles nicht dem europäischen Standard entspricht. Die meiste Zeit waren wir allerdings im athletischen Dorf, dort war alles abgeschirmt und überwacht.

Frey: Ich hatte auch erst befürchtet, dass ich kaum etwas vom Land zu sehen bekomme. In den letzten Tagen habe ich aber dann mit unserem medizinischen Team und einem "Local" Almaty erkundet. Ich war sehr überrascht, wie freundlich und aufgeschlossen die Menschen sind. Viele kommen aus finanziellen oder politischen Gründen nicht wirklich aus dem Land heraus und hatten dafür ein umso größeres Interesse daran, etwas über uns zu erfahren. Das Athleten-Dorf war mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen eher eine eigene Welt, aber auch hier konnte man im Gespräch mit den Volunteers, alles Studenten aus Kasachstan, viel über das Land erfahren. Und das kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, aber die vielfältige Landschaft in Kasachstan ist definitiv eines Urlaubs würdig.

Die Universiade ist aus studentischer Sicht da Äquivalent zu den Olympischen Spielen. Welche Bedeutung hatte die Teilnahme für Sie?

Frey: Ich wusste im Vorfeld gar nicht genau, was die Universiade ist. Ich bin über die deutsche Hochschulmeisterschaft zur Teilnahme gekommen und war überrascht, wie groß und professionell das ganze Event aufgezogen ist. Es war das größte Ereignis meiner Karriere und sehr beeindruckend.

Leber: In Deutschland ist der Stellenwert der Universiade vielleicht nicht so hoch, aber in anderen Ländern wie den USA ist das Event sehr populär. Es waren Massen an Fans da, wir hatten ein eigenes Dorf, in dem nur die Athleten untergebracht waren. Das Feeling ist genauso wie bei Olympia.

Wie schafft man es, Training, Wettkämpfe und Studium unter einen Hut zu bringen?

Leber: Die Vorlesungsunterlagen gibt es ja zum Glück meist online und ich lerne auch viel von unterwegs aus. Meine Wahl ist auch deshalb auf Konstanz gefallen, weil ich von hier schnell beim Training im Pitztal in Österreich bin. Aber natürlich ist es vor allem im Winter sehr stressig. Einige Kurse habe ich deshalb in den Sommer verschoben. Aber die Uni leistet schon gute Unterstützung.

Frey: Machbar ist es auf jeden Fall. Mit dem Spitzensportlerstatus kann man an der Uni auch mal eine Klausur nachschreiben oder bestimmte Seminarinhalte zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Natürlich bin ich auf Kommilitonen angewiesen, die mir Lernmaterial zuschicken. Und gerade in finanzieller Hinsicht könnte ich den Sport ohne meine Eltern nicht betreiben. Insgesamt steht man schon sehr unter Strom.

Und wie sehen die Zukunftspläne aus? Sind die Olympischen Spiele das große Ziel?

Leber: Der Fokus liegt für mich erst mal auf dem Studium, damit ich etwas habe, falls es mit dem Sport nicht hinhaut. Ich bin jetzt meinen ersten Europacup gefahren und setze mir kleine Ziele, um immer besser zu werden. Wenn man sich zu große Ziele setzt, verliert man irgendwann den Rest aus den Augen. Aber träumen kann man natürlich.

Frey: Auch für mich war das nächste große Ziel nach der Universiade mein erster Europacup. Wenn man intensiv Sport treibt, kann man sich sehr schnell verletzen. Für mich war das Rennen ein schöner Saisonabschluss, wie es nächste Saison weitergeht, entscheide ich Ende des Sommers, auch abhängig davon, was die Gesundheit hergibt.

Zu Personen und Sportart

Björn Leber (19) kommt aus Bernau im Schwarzwald und studiert an der Universität Konstanz Sportwissenschaften. Skifahren lernte er, bevor er laufen konnte, und nahm mit drei Jahren das erste Mal an Rennen teil. Spezialisiert hatte Leber sich eigentlich auf Ski Alpin – erst diese Saison wechselte er auf Vorschlag seines Trainers zum Skicross.

Vanessa Frey (24), in Limburg an der Lahn aufgewachsen, kommt nicht aus dem klassischen Vereinssport. Als Kind fuhr sie mit den Eltern Ski, zog dann zum Studium nach Konstanz. 2011 fuhr sie das erste Mal ein Skicross-Rennen mit und nahm nach intensivem Training an den deutschen Hochschulmeisterschaften teil. So wurde der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband auf sie aufmerksam. Nach Abschluss ihres Studiums in Wirtschaftswissenschaften studiert Frey mittlerweile Sportwissenschaften an der Uni Konstanz.

Skicross ist eine Freestyle-Wintersportart, bei der je vier Skifahrer gleichzeitig auf einer mit Sprüngen und Kurven ausgestatteten Strecke gegeneinander antreten. Gewertet wird im KO-System, die beiden Erstplatzierten jedes Durchgangs kommen in die nächste Runde. Seit 2010 ist die Sportart olympisch und erfreut sich seitdem immer größerer Popularität.