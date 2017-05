Konstanz Bis zu 300 Jugendliche lärmen in der Seestraße: 13-Jähriger mit Kartoffelschnaps erwischt

Bis zu 300 Jugendliche lärmen in der Seestraße: 13-Jähriger mit Kartoffelschnaps erwischt

Am Dienstag diskutiert der Konstanzer Gemeinderat über das von der Stadt vorgeschlagene Präventionsteam für Bereiche entlang des Ufers. Kurz zuvor hat die Polizei mehreren Jugendliche Platzverweise erteilt, nachdem sie teils betrunken oder zu laut an der Seestraße unterwegs waren.

Bis zu 300 Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag im Bereich Seestraße/Schmugglerbucht lautstark gefeiert. Dies teilt die Polizei mit. Nach entsprechenden Anrufen wegen ruhestörenden Lärms hatten Streifen den Bereich kontrolliert und dabei unter anderem einen 13-Jährigen mit Kartoffelschnaps und einem Rauchgerät erwischt. Die Polizei übergab den Jungen einem Angehörigen. Außerdem wurde laut der Mitteilung bei einem 15-Jährigen eine E-Zigarette gefunden und einbehalten.

Bei mehreren anderen Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren stellten Streifen rund um die Mozartstraße zudem eine starke Alkoholisierung fest. Die Kontrolle des Blutalkohols ergab jeweils Werte von über einem Promille. Ein 15-Jähriger hatte einen Trinkschlauch mit Trichter dabei, vermutlich "zum schnellen Konsum alkoholischer Getränke", so der Bericht der Polizei weiter. Mehrere Jugendliche und Erwachsene störten die Anwohner außerdem mit mobilen Musikboxen – teilweise bis nach Mitternacht. Um weitere Störungen zu unterbinden zeigte die Polizei mit mehreren Streifen Präsenz und erteilte mehrere Platzverweise, wodurch sich die Situation ab etwa 22.30 Uhr weitgehend normalisierte.

Die Berichte über Ruhestörungen und die anschließenden Kontrollen der Polizei entlang des Ufers fallen just in die Diskussion um ein privates Präventionsteam, das die Stadtverwaltung am Dienstag dem Haupt- und Finanzausschuss zur Abstimmung vorlegt.