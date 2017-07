vor 1 Stunde sk Konstanz Bis er bewusstlos wurde: 26-Jähriger soll in der Münzgasse auf Mann eingetreten haben

Ein 26-jähriger Mann wird laut Polizei beschuldigt, in der Nacht auf Donnerstag in der Münzgasse in Konstanz so lange auf einen Mann eingetreten zu haben, bis dieser bewusstlos wurde. Handyvideos sollen die Tat dokumentieren.