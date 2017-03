Konstanz Bilder von Pop-Art-Star James Francis Gill: Die alte Konstanzer Kirche St. Johann lockt mit neuer Ausstellung

Es ist einer der schönsten Räume im historischen Konstanzer Stadtteil Niederburg, und ab 1. April sind dort Bild von einem der letzten Künstler der legendären Pop-Art-Bewegung zu sehen: Im St. Johann zeigen Bettina Wolf und die Galerie Wild aus Zürich 50 Werke von James Francis Gill.

Wo einst ausgelassene Feste gefeiert wurden, sind Bilder eingezogen, deren Buntheit Programm ist: Im St. Johann, der früheren Kirche im Konstanzer Stadtteil Niederburg, beginnt am heutigen Samstag die dritte Kunstausstellung seit der Wiedereröffnung des wichtigen Konstanzer Erinnerungsorts. Zu sehen sind Arbeiten des US-amerikanischen Künstlers James Francis Gill. Er gilt als einer der letzten noch lebenden Künstler der Pop-Art-Bewegung, die durch die Arbeiten von Andy Warhol weltweite Beachtung fand und bis heute viele Anhänger hat. Veranstalter sind als Gastgeberin Bettina Wolf und die Galerie Wild aus Zürich, mit der sie bereits zum zweiten Mal zusammenarbeitet.

Kunst und Handwerk im alten Kirchenraum – von diesem Konzept ist Bettina Wolf noch immer überzeugt. Nachdem sie für die Ausstellung mit Bildern des Konstanzer Malers Hans Breinlinger (1888-1963), die sie zusammen mit dem Konstanzer Sammler und Breilinger-Experten Frieder Knittel organisiert hatte, viel Zuspruch erhalten hatte, zeigte sie über den Winter zusammen mit der Galerie Wild die Ausstellung "Winterreise". Nun sind wieder Werke eines einzigen Künstlers zu sehen, unter den Motiven ist auch Marylin Monroe, mit der Gill bereits 1962 Eingang in das Museum of Modern Art in New York fand.

Besonders freut sich Bettina Wolf, dass der inzwischen 82 Jahre alte Künstler zur Eröffnung persönlich kommen wird und auch mit den Besuchern der Vernissage ins Gespräch eintreten möchte. Gill hatte sich 1972 für mehr als ein Jahrzehnt komplett aus der Kunstwelt zurückgezogen; in Konstanz waren seine Arbeiten bisher noch nie zu sehen. Die Eröffnung beginnt am heutigen Samstagabend um 18 Uhr und ist öffentlich. Die Ausstellung "Pop Icons" läuft dann bis 20. Mai.

Bettina Wolf hofft, dass die neue Ausstellung weiter dazu beiträgt, dass die Konstanzer das St. Johann neu oder wieder entdecken und Besucher den Weg in die etwas abseits des Münsterplatzes gelegene kleine Gasse finden. Sie wolle zusammen mit ihrem Mann Johannes an ihrem Engagement für die Kunst und das geschichtsträchtige Gebäude festhalten, bekräftigt sie: "Dieser Raum ist etwas so besonderes, da muss man einfach etwas daraus machen."

Dauerhaft zeigen will sie auf jeden Fall auch die aus Massivholz gefertigten Möbel, Raumelemente und kleineren Ausstattungsgegenstände aus der Manufaktur ihres Mannes. Ob noch weitere Nutzungen in das Gebäude, das in der Vergangenheit nicht nur als Kirche und Festsaal, sondern auch als Möbelgeschäft und Markthalle diente, kommen werden, lässt sie noch offen: "Im Moment haben wir einfach sehr viel Freude an den Kunstausstellungen."

Die Ausstellung