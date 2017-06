Konstanz Bildende Kunst kommt zu kurz: Fachmänner wollen in Konstanz etwas bewegen

Fünf Fachmänner aus Konstanz haben sich zusammengeschlossen, und möchten zu Diskussionen im Namen der zeitgenössischen Kunst anregen. Was sich die Kunstkenner zum Ziel genommen haben, sehen Sie im Video-Interview.

Diese fünf Herren sind so etwas wie die Fleisch gewordene Kunstkompetenz: Siegmund Kopitzki, Journalist und jahrelanger Kulturredakteur des SÜDKURIER; Stephan Geiger, Galerist und Doktor der Kunstgeschichte; Markus Brenner, Künstler, Peter Müller-Neff und Georg Jauch, Kunstliebhaber und wie die zuvor Genannten ausgewiesene Kunstfachmänner. Diese fünf illustren Herren haben sich zusammengetan, um in Konstanz etwas zu bewegen. Sie nennen sich die Initiative zeitgenössische Kunst und haben genau das zum Ziel: Die zeitgenössische Kunst in der Konzilstadt besser zu platzieren. "Theater, die Südwestdeutsche Philharmonie, die Musik, die Museen – das ist alles sehr gut repräsentiert in Konstanz", sagt Siegmund Kopitzki. "Doch die bildende Kunst beispielsweise fehlt." Und so haben sich die Männer getroffen, diskutiert bis die Köpfe rauchten – und wollen auch in Zukunft eine Diskussion anschieben. "Wir haben kein Kunsthaus, keine große Galerie. Das ist ein Armutszeugnis für eine so große und bedeutende Stadt", so Kopitzki weiter.

Die ersten Treffen des Quintetts waren so etwas wie Sondierungsgespräche. Denn klar war von Beginn: Wo so viel Kompetenz und gleichzeitig so viel Charakter aufeinanderprallt, würde es knallharte Gespräche und Meinungsverschiedenheiten geben. "Und so kam es auch", sagt Peter Müller-Neff lachend. Er zum Beispiel ist der Meinung, dass die Umorientierung des Bildungsturms eine Möglichkeit darstellt. Die zukünftige Kulturamtsleiterin Sarah Müssig kündigte vor einigen Wochen im SÜDKURIER an, dass hier ab 2018 bildende Kunst Einzug halten würde. "Lieber den Spatz in der Hand", sagt Peter Müller-Neff.

"Wenn wir den Turm nicht annehmen würden, hätten wir gar nichts." Siegmund Kopitzki hingegen befürchtet, dass mit dem neu gestalteten Bildungsturm die Diskussionen über ein mögliches Kunsthaus in Konstanz verschwinden, bevor sie überhaupt in Gang kommen. Für Stephan Geiger steht fest: "Der Turm darf nicht die Endlösung, sondern nur ein Provisorium sein." Er würde gerne eine öffentliche Diskussion über zeitgenössische Kunst befeuern. "Kleine Schritt gehen, Ideen und Ziele sammeln", nennt er die nächsten Schritte.

Auf diesem Weg möchten die fünf Herren in absehbarer Zeit öffentliche Diskussionsrunden anberaumen. Zuvor geht es darum, über den Tellerrand hinauszuschauen, wie Siegmund Kopitzki erzählt: "Wir treffen uns mit Verantwortlichen in Ravensburg oder Singen, wir denken regional." Markus Brenner nennt eine wichtige Zielgruppe: "Es geht auch um junge Menschen, beispielsweise um Sprayer in der Marktstätten-Unterführung. Wir müssen auch Junge ansprechen und mitnehmen. Das Durchschnittsalter bei Kunst-Veranstaltungen ist schon sehr hoch." In einer Stadt, die zunehmend als Einkaufsstadt wahrgenommen wird, "sollten wir ein Gegengewicht setzen und das Bewusstsein der Menschen auf die Kunst schärfen". Georg Jauch ist Privatier und Kunstsammler. "Ich bin bereit, mich einzubringen, wenn dadurch zeitgenössische Kunst in Konstanz vorangebracht wird."

Im Video-Interview erklären die fünf Kunstexperten, was sie genau vorhaben

Zeitgenössische Kunst

Zeitgenössische Kunst ist Kunst, insbesondere Bildende Kunst, die von Zeitgenossen hergestellt und von anderen Zeitgenossen als bedeutend wahrgenommen wird. In der Regel – falls nicht ausdrücklich ein definierter, zurückliegender Zeitrahmen genannt wird („Zeitgenössische Kunst des 19. Jahrhunderts“) – ist damit die jeweilige Gegenwartskunst gemeint.