Konstanz Beyerlestraße: Autofahrer verursacht Unfall mit Radfahrerin

Ein 20-jähriger hat am Sonntagmittag beim Abbiegen von der Beyerlestraße eine 28-jährige Radfahrerin übersehen.

Die Frau sei dabei laut Mitteilung der Polizei leicht am Fuß verletzt worden. Während der Autofahrer auf einen Parkplatz fuhr, sei die Radfahrerin in Richtung Allmannsdorfer Straße unterwegs gewesen. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Auto und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Sie konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Am Wagen soll laut Polizei ein Schaden von rund 500 Euro entstanden sein.