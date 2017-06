Konstanz Bewährungsstrafe für rohen Schläger

Das Amtsgericht Konstanz verhängte sechs Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Der aus Stuttgart stammende Angeklagte gab sich als "Türsteher" aus und begann eine Schlägerei in einer Konstanzer Bar. Übermäßiger Alkoholgenuss, Reue und ein leeres Vorstrafenregister milderten das Strafmaß.

Es ist schon nach zwei Uhr und die Kneipen in Konstanz nähern sich ihrer wochenendlichen Sperrstunde. Ein Kneipengast begleitet seine Freundin nach draußen und möchte anschließend in die, trotz der späten Stunde, noch gut besuchte Bar in Konstanz, zurückkehren. Der Türsteher verweigert dem Gast den Zutritt. Das Problem: Die Bar hat gar keinen Türsteher. Der junge Mann, der sich als solcher aufspielt, ist in Wahrheit aus Stuttgart, ebenfalls Kneipenbesucher und an diesem Abend auf dem Junggesellenabschied seines Bruders. Was als harmloser Spaß beginnt, eskaliert wenig später, weil die Ausweiskontrolle nicht nach den Vorstellungen des falschen Türstehers vonstattengeht. Er packt den Konstanzer Gast an dessen Pullover, stößt ihn in den Eingangsbereich der Bar und traktiert ihn mit Faustschlägen gegen Gesicht und Oberkörper.



Nun werden auch die Gäste in dem Lokal auf das Geschehen aufmerksam. Einer von ihnen wirft sich dazwischen und kann das Opfer von seinem Angreifer abschirmen.Als die beiden Brüder des 29-jährigen Stuttgarters die Schlägerei bemerken, glauben sie ihm zur Hilfe eilen zu müssen und beginnen ebenfalls auf den mittlerweile am Boden liegenden Mann und den Schlichter einzuschlagen. Erst als sich weitere Gäste einschalten, gelingt es die Situation aufzulösen. Vor der Bar kommt es wenig später aber dann wieder zu tumultartigen Szenen. Barangestellte, Gäste, der Geschädigte und dessen Freunde, treten nach draußen, wo es zum lautstarken Streit mit dem falschen Türsteher und seinen Brüdern kommt. Der Stuttgarter lässt sich partout nicht beruhigen, verteilt Ohrfeigen und reißt sich sein T-Shirt vom Leib. Kurze Zeit später trifft die Polizei ein, der es erst mit 14 Einsatzkräften gelingt die Streitparteien und die Situation in den Griff zu bekommen.

Eine mehr als unübersichtliche Gemengelage, die es gut ein Jahr später, am vergangenen Mittwoch im Konstanzer Amtsgericht, von Richter Norman Michalski aufzuklären galt. Auf der Anklagebank saßen drei in und um Stuttgart wohnhafte Brüder und ein gemeinsamer Freund zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Sie alle waren zur Feier des Junggesellenabschieds des ältesten Bruders am 11. Juni 2016 nach Konstanz gefahren. Dort zogen sie durch diverse Kneipen, wo sie dem Alkohol ordentlich zusprachen. Zwei der drei Brüder hatten bei der nächtlichen Atemalkoholmessung nach dem Vorfall rund ein Promille. Der 29-jährige Hauptangeklagte verweigerte die Messung, dürfte aber bei einem ähnlichen Pegel gelegen haben. Die Türsteheraktion sollte "nur ein Scherz" sein und lief dann völlig aus dem Ruder. Er zeigte sich während der Verhandlung reumütig und hatte den beiden Geschädigten bereits im Vorfeld der Verhandlung Schmerzensgeld angeboten, was beide jedoch ablehnten.



Der Stuttgarter sagte im Gerichtssaal: "Ich habe das alles ausgelöst. Es war eine riesige Dummheit. Der Alkohol hat sicher eine Rolle gespielt. Das soll aber keine Entschuldigung sein." Acht Zeugen waren vorgeladen, unter ihnen die beiden Geschädigten aber auch andere Gäste und Mitarbeiter der Bar, sowie Polizeibeamte. Im Laufe der Verhandlung gestanden alle drei Brüder zugeschlagen zu haben. Der vierte Angeklagte wurde aber sowohl von seinen drei Mitangeklagten als auch von den anderen Zeugen entlastet. Er habe die Szenerie lediglich beobachtet und versucht zu schlichten.

Einer der beiden Geschädigten musste mit Prellungen im Gesicht, an Schädel und Oberkörper, eine Nacht im Klinikum Konstanz verbringen. Er zeigte trotz der Entschuldigung aller drei geständigen Brüder kein Verständnis für die Tat: "Wenn ich getrunken habe, werde ich nicht gewalttätig. Ich habe kein Verständnis für Leute, die im Suff andere verprügeln." Er wolle auch kein Schmerzensgeld und hoffe, dass die Verhandlung vorm Amtsgericht, den Angeklagten ein nötiger Denkzettel sei. Der andere Geschädigte, der schlichtend eingegriffen hatte, hegte dagegen keinen Groll gegen seine Angreifer.

Richter und Staatsanwaltschaft waren sich schließlich einig und sprachen den vierten Angeklagten vom Tatverdacht frei. Gegen die beiden Brüder, die hinzukamen und ebenfalls zuschlugen aber nicht Auslöser und Hauptangeklagte waren, wurde das Verfahren gegen eine Geldstrafe von 1000 Euro eingestellt. Der Hauptangeklagte, dessen Türsteherscherz mächtig schief ging, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. 2 Jahre darf er sich nun nichts zu Schulden kommen lassen und muss zusätzlich 750 Euro an den einen und 250 Euro an den anderen Geschädigten, sowie 1000 Euro an die Staatskasse zahlen. Richter Michalski erklärte das relativ geringe Strafmaß damit, dass es sich um einen minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung gehandelt habe. Als mildernde Umstände nannte der Richter den Alkoholpegel, ein leeres Vorstrafenregister, sowie Reue und die angebotene Schmerzensgeldzahlung des Angeklagten an die Geschädigten.

Die Anklage: Gefährliche Körperverletzung:

Eine gefährliche Körperverletzung liegt nach Paragraf 224 des Strafgesetzbuches vor, wenn Gift oder gesundheitsschädliche Stoffe, eine Waffe oder ein Werkzeug, ein hinterlistiger Überfall, eine lebensgefährliche Behandlung oder andere Beteiligte bei einer Körperverletzung mit im Spiel sind. Das offizielle Strafmaß liegt bei mindestens sechs Monaten aber maximal zehn Jahren Haft. Wird von einem minderschweren Fall ausgegangen dann droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Schon der Versuch der gefährlichen Körperverletzung ist strafbar. Im Fall der Schlägerei i n der Konstanzer Bar wurde wegen mildernder Umstände letzteres Strafmaß angewandt. Die Körperverletzungen gegen die beiden Geschädigten, sowie Beleidigungen hätten auch als gesonderte Taten behandelt werden können. Der Richter entschied sich aber, wegen des geschilderten zeitlichen Ablaufs und der Unübersichtlichkeit der Situation, von einem tateinheitlichen Vergehen in zwei Fällen zu sprechen, wodurch nur noch ein Strafmaß angewandt wird.