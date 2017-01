Konstanz Betrunkener landet in Ausnüchterungszelle

Betrunkener landet in Ausnüchterungszelle

Ein 34-Jähriger Betrunkener mit einer Kopfverletzung wollte sich in der Nacht auf Dienstag nicht behandeln lassen und kam schließlich in die Ausnüchterungszelle.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Passanten den Mann gegen 1.30 Uhr auf dem Boden in einer Tiefgaragenabfahrt in der Gustav-Schwab-Straße. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus, allerdings zeigte er sich dort sehr unkooperativ und renitent. Deshalb wurde er nach der ärztlichen Versorgung in Ausnüchterungsgewahrsam genommen.