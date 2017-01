Kreuzlingen Betrunkener Senior verursacht Auffahrunfall

Ein 77-jähriger deutscher Autofahrer war in Kreuzlingen nicht nur betrunken am Steuer unterwegs, sondern ist mit seinem Wagen auch noch auf ein anderes Auto aufgefahren.

Eine 26-jährige Frau hielt am Donnerstag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug laut einer Mitteilung der Kantonspolizei in der Hafenstraße am Kreisverkehr am Hafenbahnhof. Der 77-Jährige bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Wagen auf das vorausfahrende Auto. Dabei entstanden mehreren tausend Franken Schaden. Während der Unfallaufnahme bemerkte der Polizist bei dem Senior Alkoholmundgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 mg/l, das sind umgerechnet etwa 1,0 Promille. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen wurde auch eine Blutprobe angeordnet. Zudem zog die zuständige Behörde des Führerschein ein.