Konstanz Betrunkener Autofahrer und ein Schaden von 60000 Euro

Das wird ordentlich teuer: Ohne zu bremsen hat ein Autofahrer die Riedstraße überquert, doch es kam ein Auto. Es folgt eine Schleudertour, eine Person wird verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.

Gesundheitlich gesehen ist dieser Unfall für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen, doch der Schaden geht in die Zehntausende.



Ein 35-jähriger Autofahrer raste mit seinem Wagen von der Brandenburger in Richtung Karlsruher Straße, abgebremst hat er zum Überqueren der Riedstraße hat er aber nicht – trotz Stoppstelle. Der Mann rammte ein auf der Riedstraße fahrendes Auto, kam ins Schleudern und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.



Der 35-Jährige sei, schreibt die Polizei im Pressbericht, alkoholisiert gewesen, das Ergebnis einer Blutprobes steht noch aus. Der Fahrer des anderen Autos sei leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, die Schadenssumme schätzt die Polizei auf 60 000 Euro.